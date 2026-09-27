Более 10 миллионов долларов убытков: как движение "Свобода России" провело масштабную операцию "Барель"
Стали известны новые подробности операции "Барель", которую бойцы легиона "Свобода России" провели в тылу врага. Удалось установить, как государство-террорист пытается компенсировать потери, понесенные в результате нанесения Силами обороны Украины ударов по объектам нефтеперерабатывающей и портовой инфраструктуры.
Об этом сообщили в ГУР.
Операция "Барель"
Из-за сокращения доступных резервуарных мощностей россияне начали искать другие способы хранения и перевозки нефтяного сырья.
Одним из таких решений стала рассредоточенная транспортировка нефти по железной дороге – в вагонах-цистернах по территории России.
Поэтому этот способ логистики стал новой целью для движения сопротивления.
Операции предшествовала длительная подготовка и комплексная работа подполья. Речь идет о проникновении в соответствующие структуры противника, получении засекреченных сведений, их дальнейшем анализе и выявлении уязвимых мест российской логистики. Следующим этапом стала подготовка непосредственных мер воздействия на определенные объекты – проникновение на территорию с усиленным режимом охраны и подрыв десятков вагонов-цистерн,
– рассказали в ГУР.
Как проходила операция "Барель": смотрите видео
Чтобы осуществить такую операцию, необходимо было скоординировать работу значительного числа участников, а также задействовать специальные знания и практический опыт.
В итоге подполью все-таки удалось выполнить поставленные задачи и нанести ощутимые потери России.
Итоги операции "Барель" следующие:
- уничтожено более 10 тысяч тонн нефтяного сырья, которое должно было использоваться для обеспечения функционирования военной экономики,
- нанесен материальный ущерб на сумму свыше 10 миллионов долларов США;
- нарушено функционирование отдельных элементов железнодорожной логистики, задействованной для перемещения стратегических ресурсов и военных грузов.
В настоящее время все участники операции находятся в безопасности.
"Барель" продемонстрировала: даже на собственной территории государство-агрессор не может гарантировать безопасность своих логистических маршрутов,
– подчеркнули в ГУР.
Напомним, что параллельно продолжаются удары Сил обороны Украины по российским НПЗ. Так, ночью 26 сентября был атакован Ильский НПЗ, также сообщалось о возгорании на соседнем Афипском.
Недавно также стало известно, что Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место по объему переработки в России, остановил работу в результате успешной атаки украинского дрона.