"На месте работает ФСБ": в ГУР рассказали о реакции России на спецоперацию "Барыня"

Российское командование смогло отреагировать на спецоперацию ГУР МО под названием "Барыня", в ходе которой лейтенант вражеской армии Даниил Алферов пошел на сотрудничество с ГУР и помог склонить сдаться в плен еще 11 российских воинов.

Результатами этой операции стали проверки в армии России, а на месте работает ФСБ. Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода". А в эфире телемарафона пресс-секретарь рассказал детали того, как именно происходила операция и какую пользу, кроме сдачи в плен россиян, получила Украина, информирует 24 Канал.

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У Алферова остались родные в России

Юсов отметил, что у российского офицера в России остались родные, но они не знали, что Алферов сотрудничает с разведкой Украины.

Он отметил, что вопрос об их безопасности действительно актуален, но в этом контексте "всем россиянам что-то угрожает".

В то же время украинская разведка все еще проводит проверку самого Алферова. Ведь российский офицер формально находится в статусе пленника, но после соответствующих процедур этот статус изменится.

"Процедура проверки началась сразу после начала операции и продолжается по сей день. Это комплексные вещи, в частности полиграф", – добавил Юсов.

По его словам, к этим моментам в украинской разведке относятся очень серьезно. В то же время, если учитывать, на какие риски пошел Алферов, а это и риски для личной жизни, то можно считать, что какие-то проверки он уже прошел.

Детали спецоперации: как удалось выйти на Алферова

В эфире телемарафона Андрей Юсов уточнил, что, в отличие от спецоперации "Синица", ГУР МО вышло на лейтенанта Алферова самостоятельно.

Это не секрет, мы отрабатываем базу, отслеживаем кадровых военных и тех, кто присоединяется к мобилизации принудительно. В этой ситуации произошел выход через соцсети, и этот контакт оказался удачным. Алферов, несмотря на то, что был кадровым военным, противник войны России против Украины и насильно был вынужден подписать контракт. Он не хотел быть военным преступником и осуждал позорные действия Путина,

– отметил Андрей Юсов.

Далее, по словам представителя разведки, началось сотрудничество с российским офицером и, безусловно, – проверки.

Спикер рассказал, что переход российских военных на территорию Украины проходил в несколько групп – трижды. Сейчас часть тех 11 военнослужащих, которые сдались в плен в рамках этой спецоперации, думают, вернуться ли в Россию в рамках обмена.

"Украина, конечно, не будет обозначать, что они добровольно сдались в плен по проекту", – уточнил Юсов.

Чем была полезна операция

Он также рассказал, что именно Алферов был контролируемо переведен на территорию Украины, когда появилась угроза его жизни.

Кроме сдачи в плен 11 военнослужащих, перехода самого Алферова, в рамках операции Украина получила ценную информацию, которая позволила сохранить жизнь украинских военнослужащих, а также "раскрыть и соответственно сломать определенные вражеские планы".