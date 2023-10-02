Результатами цієї операції стали перевірки в армії Росії, а на місці працює ФСБ. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода". А в ефірі телемарафону речник розповів деталі того, як саме відбувалась операція та, яку користь, окрім здачі у полон росіян, отримала Україна, інформує 24 Канал.

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В Алфьорова залишились рідні в Росії

Юсов зазначив, що у російського офіцера в Росії залишились рідні, але вони не знали про те, що Алфьоров співпрацює з розвідкою України.

Він зауважив, що питання щодо їх безпеки дійсно актуальне, але у цьому контексті "усім росіянам щось загрожує".

Водночас українська розвідка все ще проводить перевірку самого Алфьорова. Адже російський офіцер формально перебуває в статусі полоненого, але після відповідних процедур цей статус зміниться.

"Процедура перевірки почалась відразу після початку операції й триває по сьогодні. Це комплексні речі, зокрема поліграф", – додав Юсов.

За його словами, до цих моментів в українській розвідці ставляться дуже серйозно. Водночас, якщо враховувати, на які ризики пішов Алфьоров, а це і ризики для особистого життя, то можна вважати, що якісь перевірки він уже пройшов.

Деталі спецоперації: як вдалось вийти на Алфьорова

В ефірі телемарафону Андрій Юсов уточнив, що на відмінну від спецоперації "Синиця", ГУР МО вийшло на лейтенанта Алфьорова самостійно.

Це не секрет, ми відпрацьовуємо базу, відстежуємо кадрових військових і тих, хто долучається до мобілізації і примусово. В цій ситуації відбувся вихід через соцмережі, і цей контакт виявився вдалим. Алфьоров попри те, що був кадровим військовим, є противником війни Росії проти України і силоміць був змушений підписати контракт. Він не хотів бути воєнним злочинцем і засуджував ганебні дії Путіна,

– зазначив Андрій Юсов.

Далі, за словами представника розвідки, почалась співпраця з російським офіцером і безумовно, – перевірки.

Речник розповів, що перехід російських військових на територію України відбувався у декілька груп – тричі. Наразі частина з тих 11 військовослужбовців, які здались у полон у рамках цієї спецоперації, думають, чи повернутись до Росії в рамках обміну.

"Україна звісно, не буде зазначати, що вони добровільно здались в полон за проєктом", – уточнив Юсов.

Чим була корисна операція

Він також розповів, що саме Алфьоров був контрольовано переведений на територію Україну, коли з'явилась загроза його життю.

А окрім здачі у полон 11 військовослужбовців, переходу самого Алфьорова, у рамках операції Україна отримала цінну інформацію, яка дозволила зберегти життя українських військовослужбовців, а також "розкрити і відповідно зламати певні ворожі плани".