Операция "дестабилизация": оккупанты заявляют о массовых минированиях в Приднестровье

Российские оккупанты продолжают нагнетать ситуацию вокруг оккупированной территории Молдовы – Приднестровья. На этот раз там заявляют о массовом минировании объектов.

В Генштабе ВСУ сообщают, что в Приднестровье распространяли информацию о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница. Украинские военные считают, что к этому причастны российские спецслужбы. А саму информацию о минировании назвали "меры по дестабилизации ситуации в регионе".

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Для чего это нужно России

Российские кафиры имеют две цели по дестабилизации ситуации в регионе. Первая из них – это из-за войны войны с Украиной. Нагнетание ситуации в оккупированном Приднестровье вынуждает украинское военное руководство не только внимательнее следить за ситуацией, происходящей на этой приграничной с Украиной территории. Но и держать определенное количество войск, чтобы в случае чего оперативно обезвредить врага за рубежом.

Ведь в Приднестровье находится большой русский контингент (они себя там называют "миротворцами"). Да и сама армия Приднестровья очень сильно зависит от Москвы. Так что их тоже могут использовать в войне против Украины. При этом граница Украины с Приднестровьем – 405 километров.

Второй важный аспект – в Кремле уже открыто заявляют, что следующая цель после войны против Украины – Молдова. Там они тоже хотят "освободить" русскоговорящих граждан. А 15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы официально объявила непризнанное Приднестровье зоной российской оккупации.

Правда, для захвата Молдовы, российским оккупантам нужно сначала захватить весь Юг Украины. Что им не удается. После оккупации Херсона они не могут взять Николаев, чтобы выйти в Одессу. А без сухопутного коридора в Приднестровье речь о захвате Молдовы не может быть.

Поэтому российские кафиры и прибегают к провокациям и дестабилизации ситуации в регионе. С одной стороны, это заставляет оттянуть некоторую часть украинских войск, которую можно было бы использовать на других участках фронта. Со второй – давить на власть Молдовы.

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"Теракты" в Приднестровье

Ситуация в оккупированном Приднестровье начала обостряться, когда 25 апреля там раздалась серия взрывов . Один из них – в здании, где расположены "Министерство государственной безопасности" (МГБ) и филиал российской "Федеральной службы безопасности".

Уже 26 апреля стало известно об уничтожении антенны на территории радиоцентра в поселке Маяк, транслировавшем российское радио.

Так называемые власти Приднестровья во всем обвиняли украинских диверсантов. Вооруженные силы страны привели в полную боевую готовность. Также российские войска в Приднестровье находятся в полной боевой готовности .

После этого неоднократно было обнаружено, как руководители Приднестровья распространяют провокативные заявления , которые преследуют цель дискредитировать Украину. Среди таких слова о том, что со стороны Украины в сторону Приднестровья раздавались выстрелы. Об этом они заявили 6 мая.

Пока ситуация вокруг Приднестровья остается напряженной. Но открытый военный конфликт зафиксирован не был.