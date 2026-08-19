Операция "Форест Гамп": в НАБУ опубликовали первые детали разоблачения преступной организации

НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию под названием "Форест Гамп". Правоохранители заявляют о разоблачении преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины.

Об этом сообщает НАБУ.

Что известно об операции "Форест Гамп"?

В организацию, по данным правоохранителей, могли входить высокопоставленные чиновники Офиса Президента и другие лица.

У нас спасение рядового Райана, верно? Но только, бл*дь, только недоумок может записать на своих детей воровство средств на их обучение. А вы знали, что он хозяин? Ага. Уже готовы уже все признавать, да? Явка с повинной, как говорится, да? Так. А я х*й, ну там четыре мешка. Х*й твою мать. Если мы это сделаем, просто, бл*дь, на х*й, вы можете сами, бл*дь, ехать в Офис президента, сами. Вот поверьте мне, я же вижу это,

– говорится на пленках.

Первые записи из операции "Форест Гамп": смотрите видео

В НАБУ также сообщили, что во время обысков в рамках операции "Форест Гамп" детективы и прокуроры обнаружили документ с планом антикризисной коммуникации о работе Временной следственной комиссии Верховной Рады. В нем были прописаны основные коммуникационные шаги и месседжи, которые должны использоваться для реагирования на публичную ситуацию вокруг деятельности ВСК.

Документы, которые удалось получить детективам / Фото НАБУ

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что, по его информации, в деле может фигурировать действующий депутат от бывшей партии "ОПЗЖ", а также известный застройщик.

В то же время источники "Украинской правды" сообщили, что следственные действия НАБУ и САП проводят, в частности, в отношении заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара.

Операция также касается бывшего народного депутата Максима Микитася. Среди возможных фигурантов дела также могут быть чиновники Министерства юстиции и представители "Сенс Банка".

Напомним, недавно НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, присвоила более 37 миллионов гривен благотворительных пожертвований, предназначенных для поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения.

Организатором схемы правоохранители считают бывшего государственного секретаря МИД Украины, занимавшего эту должность в 2020–2024 годах. По данным СМИ, речь идет об Александре Банькове, однако официально его имя НАБУ не называет. По версии следствия, средства международных партнеров и доноров вместо официальных счетов государства направлялись на счет подконтрольной общественной организации, после чего их переводили через ФЛП и компании в наличные.

Отмытые деньги, как утверждают правоохранители, использовались для личного обогащения, а для сокрытия схемы изготавливались фиктивные письма и заключались грантовые соглашения. О подозрении сообщили четырем лицам, среди которых бывшие сотрудники МИД, руководитель общественной организации и ее бухгалтер.