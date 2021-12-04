Операция Frankton: 10 спецназовцев обыграли войско Третьего Рейха

В декабре 1942 года 10 членов Королевской морской пехоты выполнили практически нереальную миссию. На байдарках добрались в самый центр оккупированного нацистами порта Бордо и взорвали там несколько кораблей Kriegsmarine.

Минимум экипировки, минимум еды, минимум людей, но невероятное количество желания побороть нацизм – та операция получила название Frankton и стала самым выдающимся подвигом королевских морпехов во Второй мировой. Десять коммандос смогли обыграть 10-тысячное войско Третьего Рейха.

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Позиции Британии и союзников подводили

Начиная с 1941 года Королевская морская пехота Британии участвовала практически во всех сражениях короны. Так приобретался опыт ведения боя. В то же время вариантов дислокации было достаточно: как штурм побережий, так и диверсионные операции. Но никогда раньше в рядах этого ведомства не было людей, которые могли бы самостоятельно заниматься подрывной деятельностью на воде.

История сложилась так, что учиться пришлось очень быстро. Ведь позиции Британии и союзников на разных фронтах немного подводили. Нужны были люди, которые не пойдут в открытый бой, а смогут уничтожить соперника изнутри. А если и не уничтожить, то нанести немалый ущерб.

В британском офисе войны эту задачу возложили на спецведомства. Их задачей был поиск стратегически важных объектов, а затем представление плана по ликвидации или дестабилизации. Только так можно было хоть как-то повлиять на ход боя и позиции соперников.

Что известно о французском порте Бордо

1942 год – это пик Второй мировой войны, нацисты как раз набирали обороты и одерживали победы одна за другой. Французский порт Бордо был важным транспортным хабом, к которому свозили не только продовольствие и экипировку для солдат Третьего Рейха, но и комплектующие для бронетехники, а также сырье для производства.

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Кроме того, Бордо давал немцам доступ к Бискайскому заливу, из которого до Британии близко. Очевидно, что такой стратегически важный узел нацистские военные охраняли очень хорошо. У побережья более 20 боевых кораблей Kriegsmarine, под водой субмарины, и это уже не считая до зубов вооруженных военных на берегу.

Именно поэтому британцы не стали посылать в атаку флот – корабли британской короны должны были сыграть свою роль в других боях. Использовать авиацию тоже не очень хотели.

После бомбардировки Лондона королевская воздушная эскадра хорошо поняла, что выйти раз на раз с Luftwaffe – идея не из лучших. По крайней мере, по состоянию на 1942 год.



Выступить против Luftwaffe не могли / Фото Imperial War Museum

Не смогли и армией, ведь посчитали, что в таком случае придется привлечь по меньшей мере 70 тысяч военных. Такое количество людей нужно было на других миссиях и фронтах. Тогда и появилась идея отправить на дестабилизационную работу небольшой отряд спецназначения. Правда, вызовов перед ними стояло немало.

Как появилась идея операции Frankton

Вообще идею с отправлением отряда коммандос подбросил Гербер Гаслер по кличке "Блонди". Амбициозный подполковник Королевской морской пехоты, который не просто озвучил эту идею, а возглавил всю миссию. Он сам разработал план, сам выбрал команду и представил свое видение руководству.

Задача состояла в следующем: 12 бойцов отправятся с подводной лодки к побережью на небольших байдарках. Всего – 6 байдарок. В каждой по 2 человека. Будут плыть только ночью, чтобы не наткнуться на немецкие патрули.

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После того как доберутся до нужной точки, установят мины на максимальное количество нацистских кораблей. Затем – отступление через Испанию. Единственный минус во всей этой истории – каждый ее участник знал, что вряд ли вернется с задания.

Дело в том, что бойцов на эту диверсию отправили всего 12. То есть 6 байдарок против нескольких десятков кораблей Kriegsmarine и десятитысячной армии на суше. Смелый шаг, и казалось бы, совсем нереальный план, который просто обречен на провал.

Тщательная подготовка и желание победить нацистов оказались сильнее, чем многотысячное войско и огромные корабли.

Тренировка спецназовцев

Операция Frankton была действительно чем-то невероятным. Отряд коммандос, который отправили на выполнение этой задачи, сформировали в июле 1942 года. Сама операция состоялась в начале декабря. То есть на подготовку спецназовцев у Гербера Гаслера было всего 5 месяцев. Этого катастрофически мало, но они смогли.

У себя дома создали тренировочный полигон, где учились:

грести быстро и эффективно;

правильно распределять работу и груз;

маскировать свои байдарки да и прятаться самим.

Меньше, чем за полгода Герберу удалось выкристаллизовать столь мощных 12 человек, что их ставят в пример каждому королевскому морпеху и до сегодняшнего дня.



Герберу удалось выкристаллизовать мощных 12 человек / Фото Military History Tours

К слову, когда подполковник набирал команду, он каждого предупредил о рисках, опасностях и добавил, что с задания вернутся не все. Это, однако, никого не остановило, а лишь усилило желание помочь своей стране. Войти в историю как герои.

До начала работы на британскую армию и спецслужбы каждый из участников был самым обычным простаком, который к военному делу не имел никакого отношения.

Гербер отобрал 10 самых обыкновенных парней. У них не было ни экипировки, ни навыков. Один из них был молочником. И вот пройдя подготовку, он таки сел в субмарину и отправился на задание,

– рассказывал британский политик Пэдди Эшдаун.

Операция Frankton сразу пошла не по плану

30 ноября субмарина с британскими коммандос на байдарках на борту отправилась из шотландского порта в направлении эстуария Жиронды. Согласно плану, все участники операции должны были высадиться там, а затем незаметно добраться до порта Бордо.

Ситуация пошла не по плану как только первые байдарки спустили на воду. Одна из них повредилась о борт субмарины. Двум коммандос пришлось отказаться от участия в миссии – на них не было места. В результате на подрыв нацистских судов отправились 10 человек на 5 байдарках.

Каким-то необычайным снаряжением они похвастаться не могли. Все же добираться приходилось на байдарках, а там ограниченное количество груза. Поэтому вместо автомата – пистолет, вместо солидной экипировки просто теплая одежда и водолазные костюмы. И это при том, что на улице начало декабря.

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Кроме того, при себе бойцы имели мины для подрыва кораблей, инструменты для активации взрывчатки, еду, воду и специальную маскировочную сетку, которой днем прикрывали байдарки, чтобы избежать обнаружения. Каждый прекрасно понимал:если нацисты их увидят – живыми уйти не удастся.

Добираться до порта было не просто. Двигаться приходилось только ночью и в то же время стараться не издавать громких звуков, чтобы не вызвать подозрений. Никто не знал, в какой момент под байдарками пройдет немецкая субмарина.

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Днем спецназовцы залегали на дно своего челнока и накрывались маскировочной сеткой. Сверху она выглядела как поверхность воды, что маскировало коммандос от воздушных патрулей, а для вражеских кораблей сливалась с горизонтом.

Кроме этих, скажем так, неудобств британцев ждал холод, ледяной ветер и постоянные волны, которые каждый раз сбивали их с курса. Добраться без приключений удавалось не всем. Кого-то забрала вода, а кого-то все-таки заметили нацисты.

Коммандос удалось установить мины на корабле

Командос рассчитывали, что смогут выйти на берег примерно за 5 ночей. Однако они и не думали, что кроме борьбы с нацистами противостоять придется и стихии.

"12 декабря 1942 года из субмарины высадились 5 байдарок с 10 бойцами. По дороге в порт двое сразу отделились. Их поймали и начали допрашивать немцы. Впоследствии обоих застрелили. Еще двое погибли от переохлаждения. Тело одного из них так и не нашли. Впоследствии поймали еще двоих. И несмотря на все это – части все же удалось добраться до точки назначения", – рассказал Пэдди Эшдаун.

Те, кому удалось добраться до нацистских кораблей, смогли незаметно установить мины на шесть кораблей. Затопить не удалось, но вывести из строя на несколько месяцев получилось сполна. Миссия имела бы еще больше успеха, если бы нацисты не захватили в плен шестерых бойцов, которые тоже имели при себе несколько зарядов взрывчатки.



Британским командос удалось внезапно взорвать суда / Фото BBC

Что интересно, даже несмотря на то, что шестеро спецназовцев были в плену и нацисты уже знали, какая именно диверсия готовится – они не смогли предотвратить повреждения кораблей. Британским коммандос удалось внезапно взорвать судна, и когда это произошло, пока гестаповцы искали виновных, диверсанты под прикрытием хаоса смогли покинуть опасную зону.

Хотя оккупированная Франция тогда была вся опасной. Повсюду ходили немецкие спецслужбы, тайная полиция, множество людей были осведомителями. Не по собственной воле конечно же. Даже потеряв 8 человек, те кому удалось выжить, говорят, что если бы время можно было вернуть назад – они бы все равно сделали то же самое.

Тогда никто из нас не думал о возвращении домой. Мы просто хотели выполнить миссию – добраться до Франции и сделать работу. Если бы у нас была такая возможность снова, я думаю, что даже те ребята, которых сегодня с нами нет – сказали бы, что повторили бы этот подвиг снова,

– сказал Билл Спаркс, коммандос КМП.

Как отступали после выполненного задания

Для того, чтобы отступить после выполненного задания, спецслужбы заранее имели продуманный план. Уцелевшие бойцы должны были преодолеть пешком более 150 километров, где их встретят члены французского движения сопротивления. А уж после того помогут перебраться через Пиренеи.

Кроме того что спецслужащие преодолевали это расстояние пешком, так еще и Гестапо объявило на них охоту. Гестаповцам было достаточно всего лишь услышать британский акцент, чтобы возникли вопросы.

Историки сообщили о случае, когда двух коммандос во Франции приютил ненадолго у себя местный фермер. Об этом узнали гестаповцы. Мужчину и всю его семью казнили. Выжить удалось лишь внучке.

Кстати, некоторым исследователям Второй мировой удалось достать предсмертные записки членов операции Frankton. Они написали их еще на борту подводного судна, за два дня до высадки на байдарки.

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"Дорогая мама и Мэри, у меня есть возможность написать вам несколько предложений. Я не могу сказать, чем именно занимаюсь, но надеюсь, что вы все поймете и будете помнить обо мне. То, что мы делаем, поможет изменить мир в лучшую сторону. Я не могу сказать насколько сильно вас люблю. Не могу подобрать слов. Просто знайте, что вы навсегда останетесь в моем сердце", – говорилось в предсмертной записке одного из членов команды.

Вернувшись домой, британцы старались не раскрывать деталей операции Frankton. Молчали о тех, кто уцелел, не вспоминали и о тех, кто с задания не вернулся.

Каждый из участников получил награды. Кто-то при жизни, а кто-то – посмертно. Операция Frankton показала всю силу и суть Королевской морской пехоты. Дала понять, что узкоспециализированные подразделения в некоторых случаях бывают эффективнее техники или масштабного войска. Главное – стратегия.

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То, что из миссии не вернулось 8 бойцов – результат подготовки. Хотя спецслужбы и так сделали все возможное для того, чтобы меньше, чем за полгода из рядовых военных сделать спецназовцев. Каждый из них знал, что отправившись в Бордо о возвращении домой можно забыть.

С тех пор именно людей с таким сильным характером и начали набирать в ряды Королевской морской пехоты.

Перед тем, как они отправились, всех предупредили, что пути назад не будет. Субмарина их не будет ждать. Поэтому им пришлось выбираться из ситуации самостоятельно,

– рассказал историк Том Кини.

Коммандос из порта Бордо, или как их еще называют "спецсилой на байдарках", сегодня ставят в пример каждому курсанту школы Королевской морской пехоты. Их готовят так, чтобы когда придется самостоятельно преодолевать десятки миль поводе – они могли взять весла в руки и выполнить задание.

Последствия операции Frankton

Операция Frankton в рядах королевских морпехов считается лучшим примером преданности, смелости и мастерства. Однако каков ее вклад в историю войны?

Обезвреживание нацистских кораблей помогло на некоторое время ослабить позиции Третьего Рейха и открыло коридор для нападения. Из более 30 кораблей, потеря 6 боевых – это хороший удар по позициям соперника. Но суть даже не в силах сторон, а в опыте, который получили британцы.

Они поняли, что небольшая группа специально обученных людей может менять ход боя, войны и даже истории. Как покажет практика, такие небольшие диверсионные отряды позже будут использовать во Франции, в Германии, в Австрии и везде, где ступала нога нацистов. Незаметность и мастерство сделали свое дело и открыли двери к новому виду противостояния – диверсионному.

О повторении достижений участников операции Frankton и ее изображение в истории – узнайте в полном выпуске программы.