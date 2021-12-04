Мінімум екіпірування, мінімум їжі, мінімум людей, але неймовірна кількість бажання побороти нацизм – та операція отримала назву Frankton і стала найвидатнішим подвигом королівських морпіхів у Другій світовій. Десятеро командос змогли обіграти 10-тисячне військо Третього Рейху.

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Позиції Британії та союзників підводили

Починаючи з 1941 року Королівська морська піхота Британії брала участь практично у всіх битвах корони. Так здобувався досвід ведення бою. Водночас варіантів дислокації було вдосталь: як штурм узбереж, так і диверсійні операції. Та ніколи раніше в лавах цього відомства не було людей, які могли б самотужки займатися підривною діяльністю на воді.

Історія склалася так, що вчитися довелося дуже швидко. Адже позиції Британії та союзників на різних фронтах трохи підводили. Потрібні були люди, які не підуть у відкритий бій, а зможуть знищити суперника зсередини. А якщо й не знищити, то завдати чималих збитків.

У Британському офісі війни це завдання поклали на спецвідомства. Їхнім завданням був пошук стратегічно-важливих об'єктів, а потім представлення плану з ліквідації чи дестабілізації. Лише так можна було хоч якось повпливати на хід бою та позиції суперників.

Що відомо про французький порт Бордо

1942 рік – це пік Другої світової війни, нацисти саме набирали обертів і здобували перемоги одна за одною. Французький порт Бордо був важливим транспортним хабом, до якого звозили не лише продовольство та екіпірування для солдатів Третього Рейху, але й комплектуючі для бронетехніки, а також сировину для виробництва.

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Крім того, Бордо давав німцям доступ до Біскайської затоки, з якої до Британії близько. Очевидно, що такий стратегічно-важливий вузол нацистські військові охороняли дуже добре. Біля узбережжя понад 20 бойових кораблів Kriegsmarine, під водою субмарини і це вже не враховуючи до зубів озброєних військових на березі.

Саме тому британці не стали посилати на атаку флот – кораблі британської корони мали відіграти свою роль в інших боях. Використовувати авіацію теж не дуже хотіли.

Після бомбардування Лондона, королівська повітряна ескадра добре зрозуміла, що вийти раз на раз із Luftwaffe ідея не з найкращих. Принаймні станом на 1942 рік.



Виступити проти Luftwaffe не могли / Фото Imperial War Museum

Не змогли й за армію, адже порахували, що в такому випадку доведеться залучити щонайменше 70 тисяч військових. Така кількість людей потрібна була на інших місіях та фронтах. Тоді й з'явилася ідея відправити на дестабілізаційну роботу невеличкий загін спецпризначення. Щоправда викликів перед ними стояло немало.

Як з'явилася ідея операції Frankton

Взагалі ідею з відправленням загону командос підкинув Гербер Гаслер на прізвисько "Блонді". Амбітний підполковник Королівської морської піхоти, який не просто озвучив цю ідею, а очолив всю місію. Він сам розробив план, сам обрав команду і представив своє бачення керівництву.

Завдання полягало в наступному: 12 бійців відправляться із підводного човна до узбережжя на невеличких байдарках. Загалом – 6 байдарок. В кожній по 2 людини. Плистимуть лише вночі, щоб не наткнутися на німецькі патрулі.

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Після того, як доберуться до потрібної точки, встановлять міни на максимальну кількість нацистських кораблів. Потім – відступ через Іспанію. Єдиний мінус у всій цій історії – кожен її учасник знав, що навряд чи повернеться із завдання.

Річ у тім, що бійців на цю диверсію відправили всього 12. Тобто 6 байдарок проти кількох десятків кораблів Kriegsmarine та десятитисячної армії на суші. Сміливий крок, і здавалось б, зовсім нереальний план, який просто приречений на провал.

Ретельна підготовка і бажання перемогти нацистів виявилися сильнішими, ніж багатотисячне військо і велетенські кораблі.

Тренування спецпризначенців

Операція Frankton була дійсно чимось неймовірним. Загін командос, який відправили на виконання цього завдання сформували у липні 1942 року. Сама операція відбулася на початку грудня. Тобто на підготовку спецпризначенців у Гербера Гаслера було всього 5 місяців. Цього катастрофічно мало, але вони змогли.

В себе вдома створили тренувальний полігон, де вчилися:

веслувати швидко та ефективно;

правильно розподіляти роботу і вантаж;

маскувати свої байдарки та й ховатися самим.

Менше, ніж за пів року Герберу вдалося викристалізувати настільки потужних 12 людей, що їх ставлять у приклад кожному королівському морпіху і до сьогоднішнього дня.



Герберу вдалося викристалізувати потужних 12 людей / Фото Military History Tours

До слова, коли підполковник набирав команду, він кожного попередив про ризики, небезпеку і додав, що із завдання повернуться не всі. Це, однак, нікого не зупинило, а лише підсилило бажання допомогти своїй країні. Увійти в історію як герої.

До початку роботи на британську армію та спецслужби кожен із учасників був звичайнісіньким простаком, який до військової справи не мав жодного відношення.

Гербер відібрав 10 звичайнісіньких хлопців. У них не було ні екіпірування, ні навичок. Один із них був молочником. І от пройшовши підготовку він таки сів у субмарину і відправився на завдання,

– розповідав британський політик Педді Ешдаун.

Операція Frankton одразу пішла не за планом

30 листопада субмарина із британськими командос на байдарках на борту вирушила із шотландського порту в напрямку естуарію Жиронди. Згідно з планом, усі учасники операції мали висадитися там, а потім непомітно добратися до порту Бордо.

Ситуація пішла не за планом як тільки перші байдарки спустили на воду. Одна із них пошкодилася об борт субмарини. Двом командос довелося відмовитися від участі в місії – на них не було місця. В результаті на підрив нацистських суден вирушили 10 людей на 5 байдарках.

Якимось надзвичайним спорядженням вони похизуватися не могли. Все ж таки добиратися доводилося на байдарках, а там обмежена кількість вантажу. Тож замість автомата – пістолет, замість солідного екіпірування просто теплий одяг та водолазні костюми. І це при тому, що на вулиці початок грудня.

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Крім того, при собі бійці мали міни для підриву кораблів, інструменти для активації вибухівки, їжу, воду та спеціальну маскувальну сітку, якою вдень прикривали байдарки, щоб уникнути виявлення. Кожен прекрасно розумів – якщо нацисти їх побачать – живими утекти не вдасться.

Добиратися до порту було не просто. Рухатися доводилося лише вночі і водночас намагатися не видавати гучних звуків, щоб не викликати підозр. Ніхто не знав, у який момент під байдарками пройде німецька субмарина.

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Вдень спецпризначенці залягали на дно свого човника і накривалися маскувальною сіткою. Зверху вона виглядала як поверхня води, що маскувало командос від повітряних патрулів, а для ворожих кораблів зливалася із горизонтом.

Окрім цих, скажімо так, незручностей на британців чекав холод, крижаний вітер і постійні хвилі, які щоразу збивали їх із курсу. Добратися без пригод вдавалося не всім. Когось забрала вода, а когось таки помітили нацисти.

Командосам вдалося встановити міни на кораблі

Командоси розраховували, що зможуть вийти на берег приблизно за 5 ночей. Однак вони й не думали, що крім боротьби із нацистами протистояти доведеться і стихії.

"12 грудня 1942 року із субмарини висадилися 5 байдарок із 10 бійцями. Дорогою до порту двоє одразу відділилися. Їх упіймали і почали допитувати німці. Згодом обох застрелили. Ще двоє загинули від переохолодження. Тіло одного із них так і не знайшли. Згодом упіймали ще двох. І попри все це – частині все ж вдалося добратися до точки призначення", – розповів Педді Ешдаун.

Ті, кому вдалося добратися до нацистських кораблів, змогли непомітно встановити міни на шість кораблів. Затопити не вдалося, але вивести з ладу на кілька місяців вийшло сповна. Місія мала б ще більше успіху, якби нацисти не захопили у полон шістьох бійців, які теж мали при собі кілька зарядів вибухівки.



Британським командос вдалося раптово підірвати судна / Фото BBC

Що цікаво, навіть попри те, що шестеро спецпризначенців були у полоні і нацисти вже знали, яка саме диверсія готується – вони не змогли попередити пошкодженню кораблів. Британським командос вдалося раптово підірвати судна і коли це сталося, поки гестапівці шукали винних, диверсанти під прикриттям хаосу змогли покинути небезпечну зону.

Хоча окупована Франція тоді була вся небезпечною. Всюди ходили німецькі спецслужби, таємна поліція, безліч людей були інформаторами. Не з власної волі звичайно ж. Навіть втративши 8 людей, ті кому вдалося вижити кажуть, що якби час вдавалося повернути назад – вони б усе одно зробили те ж саме.

Тоді ніхто із нас не думав про повернення додому. Ми просто хотіли виконати місію – добратися до Франції і зробити роботу. Якби в нас була така можливість знову, я думаю, що навіть ті хлопці, яких сьогодні з нами немає – сказали б, що повторили б цей подвиг знову,

– сказав Білл Спаркс, командос КМП.

Як відступали від виконаного завдання

Для того, щоб відступити після виконаного завдання, спецслужби заздалегідь мали продуманий план. Вцілілі бійці повинні були подолати пішки понад 150 кілометрів, де їх зустрінуть члени французького руху опору. А вже після того допоможуть перебратися через Піренеї.

Окрім того, що спецслужбовці долали цю відстань пішки, так ще й Гестапо оголосило на них полювання. Гестапівцям було достатньо всього лише почути британський акцент, щоб виникли запитання.

Історики повідомили про випадок, коли двох командос у Франції прихистив ненадовго у себе місцевий фермер. Про це дізналися гестапівці. Чоловіка і всю його родину стратили. Вижити вдалося лише онучці.

До речі, деяким дослідникам Другої світової вдалося дістати передсмертні записки членів операції Frankton. Вони написали їх ще на борту підводного судна, за два дні до висадки на байдарки.

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"Дорога мамо та Мері, в мене є можливість написати вам кілька речень. Я не можу сказати, чим саме займаюся, але сподіваюся, що ви все зрозумієте і пам'ятатимете про мене. Те, що ми робимо, допоможе змінити світ у кращий бік. Я не можу сказати наскільки сильно вас люблю. Не можу підібрати слів. Просто знайте, що ви назавжди залишитеся у моєму серці", – мовилося у передсмертній записці одного із членів команди.

Повернувшись додому, британці намагалися не розкривати деталей операції Frankton. Мовчали про тих, хто вцілів, не згадували і про тих, хто із завдання не повернувся.

Кожен із учасників отримав нагороди. Хтось за життя, а хтось – посмертно. Операція Frankton показала всю силу й суть Королівської морської піхоти. Дала зрозуміти, що вузькоспеціалізовані підрозділи у деяких випадках бувають ефективнішими за техніку чи масштабне військо. Головне – стратегія.

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Те, що з місії не повернулося 8 бійців – результат підготовки. Хоча спецслужби й так зробили все можливе для того, щоб менше, ніж за пів року із рядових військових зробити спецпризначенців. Кожен із них знав, що відправившись у Бордо про повернення додому можна забути.

Відтоді саме людей із таким сильним характером і почали набирати в ряди Королівської морської піхоти.

Перед тим, як вони відправилися, усіх попередили, що шляху назад не буде. Субмарина на них не чекатиме. Тому їм довелося вибиратися із ситуації самостійно,

– розповів історик Том Кіні.

Командос із порту Бордо, або як їх ще називають "спецсилою на байдарках", сьогодні ставлять у приклад кожному курсанту школи Королівської морської піхоти. Їх готують так, щоб коли доведеться самотужки долати десятки миль водою – вони могли взяти весла в руки і виконати завдання.

Наслідки операції Frankton

Операція Frankton в лавах королівських морпіхів вважається найкращим прикладом відданості, сміливості та майстерності. Однак який її вклад в історію війни?

Знешкодження нацистських кораблів допомогло на деякий час ослабити позиції Третього Рейху й відкрило коридор для нападу. З понад 30 кораблів, втрата 6 бойових – це добрячий удар по позиціях суперника. Та суть навіть не в силах сторін, а в досвіді, який отримали британці.

Вони зрозуміли, що невеличка групка спеціально навчених людей може міняти хід бою, війни і навіть історії. Як покаже практика, такі невеликі диверсійні загони пізніше використовуватимуть у Франції, в Німеччині, в Австрії і всюди, де ступала нога нацистів. Непомітність та майстерність зробили своє діло і відкрили двері до нового виду протистояння – диверсійного.

Про повторення досягнень учасників операції Frankton та її зображення в історії – дізнайтесь у повному випуску програми.