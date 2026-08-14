Такой экшн, можно было бы снимать фильм, – боец "Артана" вспомнил дуэль на лодке против истребителя

Во время одной из операций у берегов Крыма группа украинских разведчиков возвращалась по морю в режиме полного радиомолчания, когда ее обнаружила российская авиация. Лодка попала под обстрел, один из бойцов выпал за борт, а экипажу пришлось одновременно маневрировать под огнем и искать способ оторваться от истребителя.

Боец спецподразделения ГУР "Артан" Артем Ракитин в эфире 24 Канала вспомнил, как эта операция превратилась в многочасовую борьбу за выживание. Украинские военные отбивались от самолета даже с помощью одноразовых гранатометов, а побратима, оставшегося в открытом море, впоследствии искали с помощью Bayraktar.

Как разведчики выходили из Крыма под обстрелом?

После выполнения задания на полуострове несколько экипажей возвращались по морю в полном радиомолчании. Из-за разницы во времени группы потеряли друг друга, а навигационное оборудование бойцы не включали, чтобы не выдать свое местонахождение. В темноте двигались по заранее определенным ориентирам, фактически как по компасу.

Мы ничего не включали, даже GPS отключали. Шли в темноте без света, в полном радиомолчании. Были ориентиры, которые я не могу назвать, и по ним мы двигались,

– вспомнил Ракитин.

Уже в акватории Черного моря лодку заметила российская авиация. Один из ударов повредил баллон, поэтому маневренность существенно ухудшилась. Еще во время выхода из Крыма рядом с кормой взорвалась ракета, которую боец считает "Ониксом": ударная волна подбросила перегруженную людьми и снаряжением лодку примерно на метр.

Мы кричим: "Газ, газ, газ". Двигатели выдали полную мощность, и ракета ударила примерно в метре от задней части лодки. Взрывная волна полностью подбросила нас вверх,

– рассказал боец "Артану".

После этого скрываться уже не было смысла – россияне знали, где находится группа, а самолеты продолжали проводить атаки. Во время одного из резких маневров боец с позывным "Конан" выпал за борт. Несмотря на обстрелы, экипаж начал ходить "восьмерками" и искать товарища в воде, однако сумерки и волны почти не давали возможности его увидеть.

Как бойцы отгоняли российский самолет?

Поиски пришлось прервать, когда поврежденная лодка уже теряла способность нормально маневрировать, а внутрь начала поступать вода. Место, где "Конан" оказался за бортом, удалось зафиксировать благодаря GPS-трекеру, и эта точка впоследствии стала главным ориентиром для отдельной спасательной операции.

Экипаж связал поврежденную часть веревками и получил команду отходить, в то время как российский самолет продолжал набирать высоту для атаки. ПЗРК на борту не было, да и применить его на большой скорости и при волнах было бы почти невозможно.

Я просто взял одноразовые гранатометы и начал стрелять с лодки в небо, визуально целясь в самолет. Потом услышали перехват: "По мне работает ПЗРК". Он начал набирать высоту, а для нас это означало, что мы становились меньшей целью,

– рассказал Ракитин.

Боец пояснил, что гранатометы имели ограниченную дальность, однако российский пилот принял выстрелы за работу переносного зенитного комплекса. Самолет поднимался выше, снова заходил на круг, а украинские военные таким образом выигрывали время. За время возвращения авиация примерно четыре–пять раз выходила на лодку и открывала огонь.

Вот это был экшн: он заходит на один круг, на второй, на третий, мы стреляем из этих труб, а он снова набирает высоту,

– вспомнил боец "Артана".

Что помогло спасти "Конана"?

Пока экипаж маневрировал под огнем, "Конан" оставался в открытом море. Перед операцией Ракитин вместе с побратимом взяли самые толстые гидрокостюмы, которые тогда были доступны. Впоследствии это оказалось критически важным: холодное течение, соленая вода и длительное пребывание за бортом могли быстро привести к переохлаждению.

Слава Богу, что мы тогда взяли эти два толстых гидрокостюма. Я считаю, что это очень помогло ему не переохладиться. Там и холодное течение может быть, и соленая вода, и воды можно наглотаться,

– вспомнил боец.

После приказа отходить группа уже не могла оставаться на месте под постоянными атаками авиации. В штабе при этом знали примерную точку, где боец выпал из лодки, благодаря GPS-трекерам, которые использовали во время операции. В район направили сослуживцев, а с воздуха огромную акваторию начали прочесывать с помощью Bayraktar.

Вы представляете, что такое найти человека в открытом Черном море? Это как иголку в стоге сена. Ребята нашли его с помощью Bayraktar, эвакуационная группа вышла на "Конане" и вытащила его,

– рассказал Ракитин.

Вся история от выхода из Крыма до возвращения на базу длилась несколько часов и состояла из постоянных маневров, атак российского самолета, поиска товарища и борьбы за поврежденную лодку. Часть этих моментов бойцы даже зафиксировали на камеры GoPro.

Если эту историю показать поэтапно – как мы готовились, как заходили, как он выпал за борт во время маневра, когда по нам работал самолет, – это такой экшн, что можно снимать фильм,

– сказал боец "Артану".

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