Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" Артем Ракітін в ефірі 24 Каналу пригадав, як ця операція перетворилася на багатогодинну боротьбу за виживання. Українські військові відбивалися від літака навіть одноразовими гранатометами, а побратима, який залишився у відкритому морі, згодом шукали за допомогою Bayraktar.

Як розвідники виходили з Криму під вогнем?

Після виконання завдання на півострові кілька екіпажів поверталися морем у повному радіомовчанні. Через розбіжність у часі групи втратили одна одну, а навігаційне обладнання бійці не вмикали, щоб не видати свого місцеперебування. У темряві рухалися за заздалегідь визначеними орієнтирами, фактично як за компасом.

Ми нічого не вмикали, навіть GPS знімали. Йшли в темряві без світла, у повному радіомовчанні. Були орієнтири, які я не можу називати, і за ними ми рухалися,

– пригадав Ракітін.

Уже в акваторії Чорного моря човен помітила російська авіація. Один із ударів пошкодив балон, через що маневреність суттєво погіршилася. Ще під час виходу від Криму поруч із кормою вибухнула ракета, яку боєць вважає "Оніксом": ударна хвиля підкинула перевантажений людьми та спорядженням човен приблизно на метр.

Ми кричимо: "Газу, газу, газу". Двигуни дали повну потужність, і ракета вдарила приблизно за метр від задньої частини човна. Вибуховою хвилею нас повністю підкинуло вгору,

– розповів боєць "Артану".

Після цього приховуватися вже не було сенсу – росіяни знали, де перебуває група, а літаки продовжували заходити на атаку. Під час одного з різких маневрів боєць із позивним "Конан" випав за борт. Попри обстріли, екіпаж почав ходити "вісімками" й шукати побратима у воді, однак сутінки та хвилі майже не давали можливості його побачити.

Як бійці відганяли російський літак?

Пошуки довелося перервати, коли пошкоджений човен уже втрачав можливість нормально маневрувати, а всередину почала заходити вода. Місце, де "Конан" опинився за бортом, вдалося зафіксувати завдяки GPS-трекеру, і ця точка згодом стала головним орієнтиром для окремої рятувальної операції.

Екіпаж зв'язав пошкоджену частину мотузками й отримав команду відходити, тоді як російський літак продовжував заходити на атаку. ПЗРК на борту не було, та й застосувати його на великій швидкості та хвилях було б майже неможливо.

Я просто взяв одноразові гранатомети й почав бити з човна в небо, візуально цілячись у літак. Потім почули перехоплення: "По мені працює ПЗРК". Він почав набирати висоту, а для нас це означало, що ми ставали меншою ціллю,

– розповів Ракітін.

Боєць пояснив, що гранатомети мали обмежену дальність, однак російський пілот сприйняв постріли за роботу переносного зенітного комплексу. Літак підіймався вище, знову заходив на коло, а українські військові таким чином вигравали час. За час повернення авіація приблизно чотири – п'ять разів виходила на човен і відкривала вогонь.

Оце був екшн: він заходить на одне коло, на друге, на третє, ми відпрацьовуємо з цих труб, а він знову набирає висоту,

– пригадав боєць "Артану".

Що допомогло врятувати "Конана"?

Поки екіпаж маневрував під вогнем, "Конан" залишався у відкритому морі. Перед операцією Ракітін разом із побратимом узяли найтовстіші гідрокостюми, які тоді були доступні. Згодом це виявилося критично важливим: холодна течія, солона вода й тривале перебування за бортом могли швидко призвести до переохолодження.

Слава Богу, що ми тоді взяли ці два товсті гідрокостюми. Я вважаю, що це дуже допомогло йому не отримати переохолодження. Там і холодна течія може бути, і солона вода, і води можна нахапатися,

– пригадав боєць.

Після команди відходити група вже не могла залишатися на місці під постійними атаками авіації. У штабі водночас знали приблизну точку, де боєць випав із човна, завдяки GPS-трекерам, які використовували під час операції. До району направили побратимів, а з повітря величезну акваторію почали переглядати за допомогою Bayraktar.

Ви уявляєте, що таке знайти людину у відкритому Чорному морі? Це як голку в копиці сіна. Хлопці знайшли його Bayraktar, евакуаційна група вийшла за "Конаном" і витягла його,

– розповів Ракітін.

Уся історія від виходу з Криму до повернення на базу тривала кілька годин і складалася з постійних маневрів, атак російського літака, пошуку побратима та боротьби за пошкоджений човен. Частину цих моментів бійці навіть зафіксували на камери GoPro.

Якщо цю історію показати поетапно – як ми готувалися, як заходили, як він випав за борт під час маневру, коли по нас працював літак, – це такий екшн, що можна фільм знімати,

– сказав боєць "Артану".

Боєць Артану пригадав багатогодинний бій у Чорному морі: дивіться відео