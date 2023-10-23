Может начаться в ближайшее время: почему Израиль медлит с наземной операцией в Секторе Газа

Эффект неожиданности по поводу операции Израиля в Секторе Газы уже потерян, а потому на данном этапе важна правильная подготовка. В настоящее время происходит боевое слаживание резервистов, которых пришло на пункты сбора более 300 тысяч человек.

Об этом 24 Каналу отметил бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман. Он допустил, когда может начаться наземная операция.

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Подготовка Израиля

Все резервисты распределены между двумя фронтами: северным, где террористическая организация Хезболла со стороны Ливана и на юге, где расположен Сектор Газы. Они проходят боевое слаживание, поскольку не все помнят предыдущие навыки.

"Проходят стрельбы, учения. Все возвращаются в норму с точки зрения того, что им нужно делать, отрабатывают тактические цели. Они получили оружие. Надо артиллерийские установки, танки подготовить, проверить не тренировавшиеся последние годы экипажи", – отметил бывший посол Израиля в России.

Аркадий Мил-Ман о подготовке Израиля к наземной операции: смотреть видео

По его словам, решение не проводить наземную операцию сразу как раз и позволило взять время на такую вот подготовку. В этом свое преимущество, поскольку ХАМАС вряд ли отступит от своих намерений.

Вряд ли ХАМАС сложит оружие, поэтому наземная операция с очень высокой вероятностью начнется в ближайшее время,

– предположил Аркадий Мил-Ман.

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