Про це 24 Каналу зазначив колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман. Він припустив, коли може розпочатися наземна операція.

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Підготовка Ізраїлю

Усі резервісти розподілені між двома фронтами: північним, де терористична організація Хезболла з боку Лівану, і на півдні, де розташований Сектор Гази. Вони проходять бойове залагодження, оскільки не всі пам'ятають попередні навички.

"Проходять стрільби, навчання. Всі повертаються в норму з точки зору того, що їм треба робити, відпрацьовують тактичні цілі. Вони отримали зброю. Треба артилерійські установки, танки підготувати, перевірити екіпажі, які не тренувалися останні роки", – відзначив колишній посол Ізраїлю в Росії.

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За його словами, рішення не проводити наземну операцію відразу якраз і дозволило взяти час на ось таку підготовку. В цьому є своя перевага, оскільки ХАМАС навряд чи відступить від своїх намірів.

Навряд чи ХАМАС складе зброю, тому наземна операція з дуже високою ймовірністю почнеться найближчим часом,

– припустив Аркадій Міл-Ман.

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