В США сделали заявление относительно вторжения Израиля в Ливан

30 сентября Израиль начал ограниченную наземную операцию в Ливане, нанеся удары по Бейруту и его пригороду. В США отреагировали на новую фазу конфликта в противостоянии ЦАХАЛ и Хезболлы.

Ранее стало известно, что Израиль проинформировал Вашингтон о своем намерении войти в Ливан. Официальные лица США предупредили союзника, что эта ограниченная наземная операция может, в конце концов, расшириться по масштабу и превратиться в долгосрочное вторжение.

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Реакция США

Министр обороны США Ллойд Остин 30 сентября провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Американский чиновник выразил поддержку действиям Израиля. Он подчеркнул, что США согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры, которая используется для нападений Хезболлы на север Израиля. Остин подчеркнул, что эта операция нужна, чтобы предотвратить повторение атак, которые были совершены 7 октября.

Остин также дал понять коллеге, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самозащиту.

Выражая поддержку операции ЦАХАЛ, Остин подчеркнул, что вторжение не является самоцелью.

Кроме того, министр дал четко понять, что Вашингтон готов защищать персонал, партнеров и союзников США перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций и намерены не дать любому лицу использовать напряженность или расширить конфликт.

К слову, неизвестные атаковали ракетами "Катюша" военную базу США,