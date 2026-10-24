"Не только колл-центры": СМИ выяснили новые подробности дела "Карфаген"

Подозреваемые по делу "Карфаген" бывшие сотрудники Офиса генерального прокурора могли прикрывать не только мошеннические колл-центры, но и игорный бизнес. Об этом свидетельствуют бывшего чиновника ОГП.

Речь об аудиозаписях разговоров Ивана Тимошенко с заместителем председателя Государственной налоговой службы Игорем Панченко, сообщает "Следствие.Инфо"

Что известно о деятельности подозреваемых?

На обнародованных записях Панченко спрашивает, являются ли азартные игры "их темой", на что Иван Тимошенко отвечает утвердительно. По данным источников, экс-начальник департамента также подтвердил крышевание мошеннических колл-центров.

Следователи выяснили, что сотрудник ОГП находится в дружеских отношениях с главным фигурантом дела "Карфаген" Сергеем Кропивой как минимум с 2020 года. Для реализации схемы в Офис генпрокурора устроили на работу Данила Слипчука, который отвечал за получение средств от "офисов" и их дальнейшее конвертирование.

Кроме того, Тимошенко привлекал курьеров для сбора наличных. Встречи проходили с использованием специальных паролей и автомобилей с чужими номерными знаками.

В четверг, 22 октября, НАБУ и САП вручили уведомление о подозрении бывшему главе департамента Офиса Генерального прокурора по делу на 1 миллиард гривен. По версии следствия, экс-чиновник играл одну из ключевых ролей в работе преступной схемы. В частности, он напрямую контактировал с представителями нелегальных колл-центров и систематически получал от них деньги.

Отметим, что 4 сентября НАБУ и САП объявили о проведении о проведении операции "Карфаген". Антикоррупционные органы разоблачили преступную группировку во главе с Сергеем Кропивой, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от работы мошеннических колл-центров. Злоумышленники легализовали имущество на десятки миллионов гривен.