"Не лише кол-центри": ЗМІ дізналися нові деталі справи "Карфаген"

Йдеться про аудіозаписи спілкування Івана Тимошенка із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком, повідомляє "Слідство.Інфо"

Реклама Adv

популярні відео

Що відомо про діяльність підозрюваних?

На оприлюднених плівках Панченко запитує, чи є азартні ігри "їхньою темою", на що Іван Тимошенко відповідає ствердно. За даними джерел, ексначальник департаменту також підтвердив кришування шахрайських кол-центрів.

Розслідувачі з'ясували, що працівник ОГП перебуває у дружніх стосунках із головним фігурантом справи "Карфаген" Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року. Для реалізації схеми до Офісу генпрокурора працевлаштували Данила Сліпчука, який відповідав за отримання коштів від "офісів" та їх подальше конвертування.

Крім того, Тимошенко залучав кур'єрів для збору готівки. Зустрічі проходили з використанням спеціальних паролів та автівок із чужими номерними знаками.

У четвер, 22 жовтня, НАБУ та САП вручили підозру колишньому очільнику департаменту Офісу Генпрокурора у справі на 1 мільярд гривень. За версією слідства, експосадовець відігравав одну з ключових ролей у роботі злочинної схеми. Зокрема, він безпосередньо контактував із представниками нелегальних кол-центрів і систематично отримував від них гроші.

Зазначимо, що 4 вересня НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Карфаген". Антикорупційні органи викрило злочинне угруповування на чолі з Сергієм Кропивою, учасники якого систематично одержували неправомірну вигоду від роботи шахрайських кол-центрів. Зловмисники легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.