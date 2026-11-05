"Крышевали" колл-центры и наркобизнес: НАБУ и САП объявили 5 новых подозрений по делу "Карфаген"

В рамках операции "Карфаген" 5 ноября были объявлены подозрения пяти участникам преступной организации, среди которых есть высокопоставленные сотрудники силовых структур. Фигуранты систематически подкупали сотрудников правоохранительных органов для прикрытия нелегального бизнеса.

По сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детективы Национального антикоррупционного бюро установили факты регулярного предоставления неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам силовых структур.

Каковы подробности?

В целом следствие зафиксировало причастность к схеме как минимум 12 человек, а коррупционные связи фигуранты использовали для получения теневых доходов.

Организатором группировки оказался ранее неоднократно судимый мужчина. К незаконной деятельности он привлек должностных лиц Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминального мира.

Злоумышленники обеспечивали беспрепятственную работу мошеннических колл-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев.

Кроме того, группировка контролировала сбыт наркотических средств, а также подпольное изготовление контрафактных сигарет и фальшивой иностранной валюты.

Нападения, похищения людей и статьи обвинения

Правоохранители также зафиксировали участие членов организации в силовых расправах. Фигуранты совершали нападения, похищали людей и наносили потерпевшим телесные повреждения в интересах преступного бизнеса.

Действия организатора квалифицировали по статьям о создании преступной организации, предоставлении неправомерной выгоды, пытках, подделке денег и отмывании имущества. Вместе с ним подозрение предъявили его подчиненному за участие в группировке и пытки.

Среди подозреваемых должностных лиц – первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ, руководитель департамента Нацполиции и заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска полиции Киевской области.

Правоохранителям инкриминируют участие в преступной организации, а представителю Нацполиции – также получение взятки в очень большом размере.

Масштабные обыски и сопротивление детективам

Антикоррупционные органы обнародовали детали расследования в специальном видео, досудебное следствие пока продолжается.

Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне детективы НАБУ и прокуроры САП провели около 70 обысков по всей Украине в рамках операции "Карфаген".

Во время следственных действий один из высокопоставленных сотрудников СБУ заблокировал доступ к помещению и угрожал сотрудникам антикоррупционного бюро оружием.