Генерал СБУ Дука написал письмо из СИЗО, в котором заявил о мести со стороны НАБУ и требовал дебаты

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука направил открытое письмо из СИЗО. Генерал опроверг свое участие в преступной группе и заявил о предвзятости НАБУ.

Отметим, что генерал является одним из фигурантов новой части операции НАБУ и САП "Карфаген". Письмо опубликовала сторона защиты подозреваемого в социальных сетях.

Что известно о письме?

Адвокат Сергея Дуки Юрий Сухов опубликовал в Facebook обращение своего подзащитного. В нем фигурант требует оценивать его служебную деятельность исключительно на основании реальных доказательств, а не сфабрикованных материалов следствия.

По словам защитника, генерал-майор отверг обвинения со стороны правоохранителей в причастности к преступной группировке и объяснил специфику негласной работы спецслужбы. Спецслужащий заявил, что 26 лет отдал Украине, а последние 5 противостоял полномасштабной агрессии России.

Мы те, кто служит стране молча. Без создания красивых видео в стиле "Матрицы"… Еще неделю назад я руководил секретными операциями против врага, а сегодня нахожусь в камере изолятора. Я не прошу верить мне на слово. Я требую, чтобы мои действия оценивали по доказательствам, а не по эффектным видео, громким заголовкам или вырванным из контекста разговорам,

– написал Дука.

Военнослужащий отметил, что разведывательные органы всего мира привлекают к задачам людей из разных сред. Он сказал, что сохранение тайны не свидетельствует о виновности офицера.

Речь не об оправдании преступлений, а о необходимой составляющей оперативной работы. Контакт с источником информации сам по себе не делает никого участником преступной организации, а именно это меня обвиняют,

– подчеркнул генерал СБУ.

Что написал Дука об антикоррупционных органах?

Фигурант дела также указал на личный конфликт с работниками антикоррупционного бюро, напомнив о прошлогодних обысках у сотрудников ведомства. По словам подозреваемого, ходатайство об избрании ему меры пресечения готовил детектив НАБУ Роман Недов.

Дука утверждает, что в прошлом году проводил у него обыски и заявляет о конфликте интересов. Генерал СБУ рассказал, что ему якобы обещают, что он будет сидеть столько же, сколько детектив НАБУ Магамедрасулов, задержанный в прошлом году.

Он настаивает на тщательной проверке обнародованных следствием записей. Он намекнул, что записи могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта, и призвал к открытому разговору руководителей силовых структур.

Я не прошу журналистов становиться на мою сторону. Предлагаю организовать открытую публичную дискуссию, где напротив меня сядут директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и попытаются выдержать откровенный разговор по фактам,

– написал он в письме.

Также он предложил Верховной Раде взять под парламентский контроль вопросы открытия и закрытия дел в отношении руководителей антикоррупционных органов. Экс-чиновник выразил готовность дать показания нардепам.

Письмо Сергея Дуки / Фото Юрия Сухова

Что известно о деле?

Во время обыска Сергей Дука угрожал детективам оружием. Также он молотком разбил два мобильных телефона и один жесткий диск.

Напомним, Высший антикоррупционный суд в пятницу, 6 ноября, взял генерала СБУ Дуку под стражу на 60 дней с альтернативой внесению залога в 65 миллионов гривен. Позже, по информации СМИ, среди сотрудников СБУ начали рассылать призывы срочно помочь со сбором средств на залог.

Отметим, что антикоррупционные органы во время операции "Карфаген" разоблачили группировку из не менее 12 человек. Их подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.