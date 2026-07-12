Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, экс-посол Украины в США Владимир Ельченко, подчеркнув, что сегодня Крымский мост все равно не позволяет России должным образом обеспечить жизнедеятельность полуострова, в частности топливом и продовольствием.

США изолируют Крым: действительно ли он сакрален для России?

По словам экс-посла Украины в США, в истории есть много примеров с военно-технической точки зрения, которые указывают на то, что Крым никто никогда не мог полноценно защитить. Полуостров, как подчеркнул Ельченко, во время любого вооруженного конфликта превращался в остров, и его пытались отрезать.

Последний пример – Вторая мировая война. Именно по этим соображениям Крым и был в свое время передан Украине. Потому что он экономически, логистически и географически является частью территории, которая сейчас называется Украиной. Раньше она называлась по-другому. Без Украины и соответствующей логистики Крым полноценно существовать не может,

– констатировал Ельченко.

Бывший постоянный представитель Украины при ООН отметил, что уже заметны первые последствия операции СОУ в Крыму, когда полуостров превращается в остров. Он прогнозирует, что в будущем настроения среди населения Крыма, той части, которая радовалась тому, что находится под контролем России, будут меняться. А те люди, которые приехали на полуостров после его оккупации, по мнению Ельченко, будут уезжать оттуда и возвращаться к себе домой.

С Крыма все началось, им все и закончится. Никакой сакральности вокруг него в России нет. Для россиян это разве что хорошее место для отдыха, как они и использовали его все эти годы. Массово туда ездили, но сейчас там делать это нереально. Там скоро и жить нормальной жизнью будет невозможно. Приезжающие туда люди должны это понять. Думаю, праздник придет и на нашу улицу, это произойдет быстро,

– уверен Ельченко.

Полное интервью Владимира Ельченко: смотрите в видео