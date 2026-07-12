Об этом сообщили в 413-м полку СБС "Рейд".

Как ВСУ нанесли удары по оккупантам?

В ночь на 12 июля операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удары по трем паромам, которые находились в акватории порта и на Керченской паромной переправе во временно оккупированном Крыму.

Силы обороны нанесли удары по врагу в Крыму: смотрите видео

В СБС отметили, что российские войска активно используют эту переправу для обеспечения своих подразделений и перевозки военных грузов.

После 2022 года именно паромы стали дублировать Керченский мост,

– заявили в СБС.

Военные отметили, что до недавнего времени через паромную переправу на полуостров доставляли транспорт с топливом, необходимым для обеспечения российских войск.

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В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 28 судов российского теневого флота в Азовском море. Всего за шесть суток, с 6 по 11 июля, было поражено 76 целей.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по 53 законным военным целям во временно оккупированном Крыму и на юге оккупированных территорий. Среди них – объекты флота и энергетической инфраструктуры противника.

Российский танкер "Санар-17", находившийся в Азовском море, был полностью уничтожен. Украинские военные наносили по нему удары несколько.

OSINT-аналитики, изучившие обнародованные кадры, утверждают, что танкер "Санар-17" полностью уничтожен. Один из ударов был нанесен 9 июля. К уничтожению танкера, по предварительным данным, причастны Силы беспилотных систем ВСУ.