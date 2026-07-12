Про це повідомили у 413 полку СБС "Рейд".
Як ЗСУ завдали ударів по окупантах?
У ніч на 12 липня оператори 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" завдали ударів по трьох поромах, які перебували в акваторії порту та на Керченській поромній переправі в тимчасово окупованому Криму.
Сили оборони завдали ударів по ворогу у Криму: дивіться відео
У СБС зазначили, що російські війська активно використовують цю переправу для забезпечення своїх підрозділів і перевезення військових вантажів.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Після 2022 року саме пороми стали дублювати Керченський міст,
– заявили в СБС.
Військові зазначили, що донедавна через поромну переправу на півострів доставляли транспорт із паливом, необхідним для забезпечення російських військ.
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У ніч проти 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 28 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. Загалом за шість діб, із 6 до 11 липня, було уражено 76 цілей.
Крім того, українські військові завдали ударів по 53 законних військових цілях у тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій. Серед них – об'єкти флоту та енергетичної інфраструктури ворога.
Російський танкер "Санар-17", що перебував в Азовському морі, був повністю знищений. Українські військові били по ньому кілька разів.
OSINT-аналітики, які вивчили оприлюднені кадри, стверджують, що танкер "Санар-17" повністю знищений. Один з ударів був виконаний 9 липня. До знищення танкера, попередньо, доклали руки Сили безпілотних систем ЗСУ.