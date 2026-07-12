Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній Постійний представник України при ООН, експосол України у США Володимир Єльченко, підкресливши, що сьогодні Кримський міст все одно не дає змоги Росії забезпечити належним чином життєдіяльність півострова, зокрема пальним та продовольством.

СОУ ізолюють Крим: чи дійсно він сакральний для Росії?

Зі слів експосла України у США, є багато прикладів в історії з військово-технічного погляду, які вказують на те, що Крим ніхто ніколи не міг повноцінно захистити. Півострів, як наголосив Єльченко, під час будь-якого збройного конфлікту ставав островом і його намагалися відрізати.

Останній приклад – Друга світова війна. Саме з цих міркувань Крим і був переданий Україні свого часу. Тому що він економічно, логістично, природно є частиною території, яка зараз називається Україною. Раніше називалась по-іншому. Без України й відповідної логістики Крим повноцінно існувати не може,

– констатував Єльченко.

Колишній Постійний представник України при ООН зауважив на тому, що помітні перші наслідки операції СОУ у Криму, коли півострів перетворюється в острів. Він прогнозує, що у майбутньому настрої серед населення Криму, тієї частини, яка раділа бути під контролем Росії, змінюватимуться. А ті люди, які приїхали на півострів після його окупації, на думку Єльченка, будуть виїжджати звідти й повертатися до себе додому.

З Криму все почалося, ним все і закінчиться. Ніякої сакральності довкола нього в Росії немає. Для росіян це хіба що гарне місце для відпочинку, як вони і використовували його всі ці роки. Масово туди їхали, але зараз там робити це нереально. Там скоро й жити нормальним життям буде неможливо. Приїжджі туди люди мають це зрозуміти. Думаю, прийде свято й на нашу вулицю, це буде швидко,

– впевнений Єльченко.

Повне інтерв'ю Володимира Єльченка: дивіться у відео