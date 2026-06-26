Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, коли переправа через Керченську протоку може опинитися під ударами. Зазначимо, що наразі біля Кримського моста спостерігається величезне скупчення автівок росіян, які намагаються виїхати з Кримського півострова, що перебуває під постійними атаками.

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Що заважає Україні завдати удару по Кримському мосту саме зараз?

Мусієнко наголосив, що у лавах окупаційної влади Криму панує розгубленість, адже вона не була готова до такої ситуації, що нині склалася на півострові. Враховуючи його географічні особливості, окупантам дуже складно розв'язати комплекс проблем, який каскадним ефектом зараз виникає для Криму і Росії загалом.

Росіяни, на його думку, ще мають логістичні можливості Кримського мосту, але вони теж не постійні. Сили оборони вже підібралися до Керчі, уражають, зокрема протягом цього тижня, ворожі комплекси ППО, РЕБи.

У багатьох виникає питання, чому Україна не завдає ударів по Кримському мосту? Через те, що біля нього зараз зібралася велика черга машин – переважно цивільних. Тому на цьому тлі ніхто не буде дарувати ворогові картинку, мовляв, дивіться, Україна завдала ударів по мосту, коли там була велика кількість автівок росіян,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Також, впевнений він, за логікою треба надати можливість окупантам, які приїхали до Криму, забратися звідти. Наразі вони мають її, але далі таких можливостей буде все менше, і ситуація тільки погіршуватиметься.

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Коли ж пік скупчення цивільних автівок буде пройдений і якщо Росія використовуватиме Кримський міст для військових потреб, то, як зауважив військовослужбовець ЗСУ, не виключено, що по ньому може бути завдано удару. Це дозволить остаточно перерізати логістику окупантів.

До слова, росіяни побоюються використовувати Кримський міст на повну потужність, на думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, тому що споруда зазнала раніше значних пошкоджень. Також вони не виключають нових ударів по переправі. Тому наразі ситуація з Кримським мостом перебуває у глухому куті.