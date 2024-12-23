Украинские десантники отбили штурм врага в Курской области: впечатляющее видео

В Курской области России продолжаются сложные бои. Враг любой ценой пытается выбить украинских военных с этой территории до инаугурации Трампа 20 января.

Однако подразделения Десантно-штурмовых войск вместе с другими военнослужащими Сил обороны Украины успешно отражают вражеские штурмы в Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Как отбивают вражеские атаки на Курщине

Враг с самого утра 23 декабря попытался штурмовать позиции украинских воинов, но все атаки были успешно отбиты.

Бронетехнику противника уничтожили еще до высадки вражеского десанта. А оставшуюся сожгли противотанковыми средствами, дронами и артиллерией.

Российскую пехоту ликвидировали в ближайших посадках и укрытиях.

Десантники успешно отражают вражеские атаки на Курщине: смотреть видео

Ранее 24 Канал показал видео со странной реакцией северокорейских солдат на дроны. Вражеские штурмовики сначала пытаются сбить БПЛА автоматами, но только после ударов понимают, что это не просто разведывательные дроны, поэтому начинают панически прятаться.