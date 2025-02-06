Впервые со времен Второй мировой: за 2 месяца до Курской операции ССО перешли границу России

Бойцы Сил специальных операций ВСУ заходили во вражеский тыл в Курской области России еще в июне 2024 года. Тогда до начала операции Сил обороны оставалось два месяца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ. Отмечается, что во время операции иностранные войска перешли границы России впервые со времен Второй мировой войны.

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Как Украина готовила операцию в Курской области

В июне 2024 года российская оккупационная армия продолжала наносить громкие авиаудары по Сумской области. Именно тогда малые группы CCO пересекали границу с Курской областью России.

Операторы ССО заблаговременно продвигались по территории России в рамках подготовки к Курской операции задолго до того, как об основном наступлении Сил обороны Украины узнал мир,

– рассказали бойцы.

Они проводили тщательную разведку и осуществляли удары по тыловым структурам врага и таким образом уничтожали ключевые элементы российской обороны в приграничном регионе. Благодаря планированию, уничтожению российских систем ПВО и складов боеприпасов военные не оставляли противнику возможности быстро реагировать.

К тому же точечные удары по стратегическим объектам и логистике врага делали невозможным быструю переброску подкрепления.

По словам бойцов, такое выполнение позволило ССО завести по подготовленным маршрутам основной контингент украинских войск. Таким образом, августовское наступление на Курщине началось с минимальным сопротивлением российской армии.