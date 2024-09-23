В Сухопутных войсках показали, как инженерные подразделения преодолевают заграждения на Курщине

Украинские военные продолжают проводить операцию в Курской области страны-агрессора. Сейчас наши защитники из инженерных подразделений преодолевают заграждения врага в этом российском регионе.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Генерал также показал, как именно наши военные работают в Курской области.

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Как ВСУ преодолевают заграждения россиян в Курской области

Александр Павлюк отметил, что во время преодоления заграждений россиян в Курской области наши инженерные подразделения используют отечественную технику и средства от партнеров. В частности, были использованы инженерные танки Wisent, ИМР-2, УР-77, М-58 Miclik.

На видео, которое опубликовал генерал, можно увидеть, как вражеские позиции горят, а наши защитники движутся дальше вглубь этого российского региона.

Украинские инженерные подразделения преодолевают заграждения россиян в Курской области / Видео с телеграм-канала Александра Павлюка

Командующий Сухопутными войсками также отметил, что наши военные заставляют врага почувствовать войну там, откуда он ее принес в Украину.

К слову, 23 сентября стало также известно, что украинские защитники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады прорвали еще один участок российской границы в рамках операции в Курской области. Однако где именно произошел прорыв военные не сообщили.