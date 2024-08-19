Вторжение в Курскую область не станет ключевой операцией войны, – ISW

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Впрочем, в Институте изучения войны заявили, что вторжение Украины в Россию, равно как и наступательные операции оккупантов на Донбассе, не являются решающими для достижения победы в войне.

В отчете указано, что ни украинские, ни российские силы не имеют возможностей для осуществления отдельных стратегически решающих операций. Вместо этого они должны проводить серию последовательных операций с ограниченными целями, которые в совокупности могут привести к достижению стратегических результатов.

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Какое имеет значение операция в Курской области

По мнению аналитиков, оценивать последствия украинского вторжения в Россию и российских наступательных действий на востоке Украины пока рано. Важность этих операций будет зависеть от их влияния на дальнейшие кампании обеих сторон.

Способность России и Украины создавать глубокие оборонительные позиции и резервы означает, что ни одна отдельная кампания не сможет достичь стратегических целей. Россия, по мнению аналитиков, имеет достаточно боевой мощи, чтобы прикрыть свои границы, если она этого пожелает, ценой достижения других целей.

В то же время, обе стороны имеют достаточно ресурсов, чтобы стабилизировать фронт и создать оборонительные позиции в тылу даже после успешного проникновения.

Итак, эффективный дизайн украинской и российской кампании требует продуманности и планирования нескольких последовательных операций, каждая из которых определяет условия для следующей операции,

– говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что ни одна из сторон не способна непрерывно проводить последовательные операции, что дает возможность другой стороне перехватить инициативу во время оперативных пауз.