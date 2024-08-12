"Настал момент истины": Мусиенко объяснил, как Украина переигрывает Россию действиями на Курщине

Под контролем Вооруженных Сил Украины, вероятно, более 44 населенных пунктов на Курщине. Операция удачно продумана, организована на высоком уровне и проходит в несколько этапов.

Украинские военные понемногу окопаются и планируют надолго задержаться. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, как Украина переиграла Россию.

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Какие цели операции в Курской области

Мусиенко отметил, что российский диктатор Владимир Путин вынужденно выходит и комментирует информацию о захваченных Вооруженными Силами Украины населенных пунктах в Курской области. Это свидетельствует о том, что операция будет продолжаться и может включать следующие цели:

заставить врага перебрасывать свои силы и средства из Донецкой области;

обеспечить продвижение и искать слабые места в российской обороне;

возможно, расширить плацдарм на Белгородскую область.

Уже сейчас можно сказать, что Генштаб ВСУ и Главнокомандующий Александр Сырский переигрывают российский генеральный штаб Валерия Герасимова. Перехват инициативы изрядно дезориентирует российское командование. Украина пытается и отвлечь внимание врага, и облегчить оборонительную операцию в Донецкой области.

Наступил момент истины. Путин сказал, что надо вытеснить Вооруженные Силы Украины с Курщины. Это означает, что будут перебрасывать войска, давление в Донецкой области ослабнет, станет легче оборонительная операция и обеспечение важных политических задач. Несмотря на сезон отпусков, внимание всего мира приковано сюда. Все увидели и поверили в силу украинского сопротивления. В то же время у врага есть определенная деморализация,

– отметил Александр Мусиенко.

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Сейчас украинские военные строят оборонительные рубежи, чтобы обеспечить выполнение определенных задач в будущем. Принимается немало решений, в частности происходит подавление вражеской связи, предотвращения работы РЭБ и принимаются меры для противодействия ударам с воздуха. Придется задержаться, чтобы продемонстрировать врагу возможности Сил обороны. России может понадобиться не менее года, чтобы попытаться вытеснить позиции украинских воинов.

Где расположена Курская область: смотрите на карте