Нравятся сообщения минобороны России: Попович проанализировал последние события на Курщине

По сводке минобороны России, если наложить на карту населенные пункты Толпино, Журавли и Общий Колодезь, то село Коренево находится в окружении или тылу освободительной армии. То есть россияне косвенным путем признают, что есть продвижение.

Украинская сторона держит тишину, и это очевидно, что правильно. Приходится ориентироваться на российские источники, которых бросает от "победобесия" до паники. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Денис Попович.

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Россия признала успешные действия "неизвестных" сил

Попович рассказал, что каждый выход диверсионно-разведывательной группы уже создает панику. Это свидетельствует о том, что ситуация в России очень нестабильна и никакой готовности к подобным действиям российская армия не имела. Так, в ночь на 11 августа враг заявил о прорыве в селе Белое, хотя там только работала ДРГ.

"Минобороны России признает, что Коренево фактически в окружении или тылу освободительной армии. И это очень интересное сообщение. То есть оно свидетельствует о том, что есть продвижение. Еще ничего не закончилось, только продолжается", – отметил Денис Попович.

Партизаны из "Атеш" сообщили, что россияне перебрасывают новые войска в Курскую область, в частности бойцов 810 бригады морской пехоты. Они пытаются всеми силами залатать дыру обороноспособности, поэтому вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений.

Где расположено село Кореневое: смотрите на карте