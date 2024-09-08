Украина захватила больше территорий на Курщине, чем Россия почти за год наступления на Востоке

Больше месяца продолжается наступление ВСУ в Курской области. Президент Зеленский объяснял, что операция была превентивным ударом, направленным на то, чтобы обезопасить приграничные регионы Украины.

Кроме того, были надежды, что страна-агрессор перебросит свои силы с восточных направлений, где продолжала наступать. Впрочем, глава Кремля, выступая на Восточном экономическом форуме, дал четко понять, что не будет отвлекать свои подразделения с украинского Донбасса.

Смотрите также ВСУ метко ударили по цистернам с топливом в Белгородской области: видео

Как Курская операция изменила ситуацию на Востоке

В издании указывают, что за месяц операции на Курщине ВСУ удалось взять под контроль больше территорий, чем россиянам за почти год наступления на Востоке.

Однако значительной переброски сил из Донецкой и Луганской областей не произошло. Захватчики продолжали наступать. Они приблизились к Покровску вплотную. До города им оставалось 10 километров.

Однако Киев усилил свои войска в районе Покровска бойцами двух бригад. После этого продвижение в направлении города было остановлено почти неделю назад возле Селидово.

В то же время в публикации говорится, что нет доказательств о том, что враг отказался от наступления на Покровск. К тому же, на других направлениях движение вперед противника продолжается. Российская армия почти окружила участок удерживаемой украинцами территории между городами Покровск и Курахово.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте