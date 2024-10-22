Нереалистичный дедлайн: когда Кремль хочет вытеснить ВСУ с Курщины

Российские власти установили новые дедлайны своим войскам для отвоевания территории Курской области, которая находится под контролем ВСУ. Источники в Кремле утверждают, что Владимир Путин якобы хочет вытеснить украинских военных в ближайшие месяцы.

Датой для освобождения Курщины якобы называют 1 февраля 2025 года, а до 25 февраля, должна быть создана так называемая "буферная зона". Как рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на этот раз Путин выбрал более реалистичные дедлайны.

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Почему Путин выбрал такие сроки

Ранее глава Кремля выбирал дедлайны на один месяц, несколько недель. Но в случае с Курщиной говорится о месяцах. Это свидетельствует о том, что Путин более рационально подошел к вопросу.

Если мы говорим о 1 февраля 2025 года – это более-менее реалистично. Но когда российские войска 10 сентября начали контрнаступательные действия в Курской области, они, согласно установленным дедлайнам, должны были освободить ее ко дню рождения Путина 7 октября,

– отметил Александр Коваленко.

Этого не произошло и по состоянию на 22 октября 2024 года Силы обороны Украины не только не оставили Курскую область, но и контратакуют, иногда занимают позиции, населенные пункты, о которых россияне отчитывались как об освобожденных.

Это все элементы маневровой войны, в которую Россия не умеет воевать. Россияне не понимают, где продвинулись ВСУ, над каким селом наши бойцы установили контроль. Все потому, что нет стабилизированной линии боестолкновения, которую мы видим в Украине, поэтому захватчики чувствуют себя увереннее на украинской территории, чем на своей.

Кроме этого, оккупанты заявили, что до 25 февраля, они создадут так называемую "буферную зону". На примере северной части Харьковщины мы видим, что такие действия являются неэффективными и некомфортными для россиян.

Создание "буферной зоны" вдоль границы с Украиной – это нереалистичный дедлайн. Он диссонирует с более-менее рациональным подходом к Курской области. Но, мне кажется, что ни первого, ни второго они не смогут достичь и получают очередной дедлайн, например, на 9 мая,

– подытожил Александр Коваленко.