ВСУ продолжают операцию в Курской области. Им удалось на этом направлении сорвать замысел россиян.

Об этом сообщил председатель ЦПД Андрей Коваленко. Правда, он не уточнил о чем именно идет речь.

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ВСУ сорвали замысел россиян в Курской области

Известно лишь, что российская армия понесла серьезные потери.

В Курской области удалось пока сорвать замысел россиян. Без деталей, но в армии России значительные потери в технике,

– написал Коваленко.

Напомним, что в четверг, 10 октября, главнокомандующий Сырский рассказал, что россияне перебросили на Курское направление 50 тысяч своих военнослужащих. Это значительно ослабило их группировки, в частности, в Запорожской, Херсонской областях и Краматорском направлении. Это помогло ВСУ там успешно держать оборону.

Между тем диктатор Путин, похоже, не слишком беспокоится о ситуации в Курской области. Как отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, он считает, что этот вопрос рано или поздно самостоятельно решится.