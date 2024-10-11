На Курщине удалось сорвать замысел россиян, – ЦПД СНБО
Источник:Андрей Коваленко
ВСУ продолжают операцию в Курской области. Им удалось на этом направлении сорвать замысел россиян.
Об этом сообщил председатель ЦПД Андрей Коваленко. Правда, он не уточнил о чем именно идет речь.
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ВСУ сорвали замысел россиян в Курской области
Известно лишь, что российская армия понесла серьезные потери.
В Курской области удалось пока сорвать замысел россиян. Без деталей, но в армии России значительные потери в технике,
– написал Коваленко.
Напомним, что в четверг, 10 октября, главнокомандующий Сырский рассказал, что россияне перебросили на Курское направление 50 тысяч своих военнослужащих. Это значительно ослабило их группировки, в частности, в Запорожской, Херсонской областях и Краматорском направлении. Это помогло ВСУ там успешно держать оборону.
Между тем диктатор Путин, похоже, не слишком беспокоится о ситуации в Курской области. Как отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, он считает, что этот вопрос рано или поздно самостоятельно решится.