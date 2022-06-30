Операция на Змеином продолжается: ВСУ уничтожили еще один комплекс "Панцирь-С1"
Источник:оперативное командование "Юг"
Украинские защитники продолжают операцию на острове Змеиный. Наши бойцы 29 июня поразили еще один вражеский зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
В оперативном командовании "Юг" рассказал о событиях в регионе за сутки 29 июня. По словам защитников, ситуация вдоль линии столкновения – сложная, но контролируемая. Россияне продолжают инженерное укрепление своих позиций, на которые их оттеснили украинские бойцы.
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Операция на Змеином продолжается
За сутки украинская авиация отработала 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами вдоль линии фронта по:
- вражескому командно-наблюдательному пункту,
- скоплениях оккупантов и их техники,
- двух складах боеприпасов.
В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили примерно 150 огневых задач. Украинские защитники уничтожили:
- более 40 захватчиков,
- 2 гаубицы "Мста-Б",
- самоходную гаубицу "Мста-С",
- 3 единицы бронированной и автомобильной техники,
- полевой склад горюче-смазочных материалов.
Окончательные потери оккупантов устанавливают. В то же время в Черном море продолжается операция на острове Змеиный. Уже есть подтверждение поражения еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".
Корабельная группировка России не изменилась по количеству судов и ракет. На двух ракетных кораблях есть 16 крылатых "Калибров", а 1 большой десантный корабль создает иллюзию вероятности высадки вражеского десанта.
Поэтому в оперативном командовании "Юг" призывали украинцев учитывать коварство врага, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, воздержаться от громких развлечений с фейерверками и громким дрифтингом, а также не подвергать себя опасности в пляжной зоне и в информационном пространстве.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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Кратко о ситуации на Змеином
- Украинские защитники 20 июня ударили по Змеиному, нанеся россиянам немалые потери. По данным разведки, в результате атаки погибли много вражеских военных. По всей вероятности, наши бойцы ударили по позициям захватчиков с помощью американских ракетных установок HIMARS.
- На следующий день на Змеиный прилетели ракеты. Им удалось попасть во вражеский "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
- Руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ нанесли сразу несколько мощных ударов по Змеиному. Заметила также, что военная операция продолжается и нуждается в тишине.
- Уже 27 июня наши бойцы выполнили 10 точных попаданий по позициям оккупантов. ВСУ снова поразили вражеский ЗРК "Панцирь-С1".
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