Операция несколько раз срывалась, - Жорин об освобождении из плена защитников "Азовстали"
Украина смогла обменять военнопленных, среди которых 95 – героические защитники "Азовстали". Выяснилось, что операция обмена срывалась несколько раз. Теперь Украина ожидает возвращения остальных пленных военных.
Об этом 24 каналу рассказал экс-командир одного из добровольческих полков Украины, офицер ССО Максим Жорин. По его словам, ситуация с обменом шла тяжело.
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Он объяснил, что все время они общались с Главным управлением разведки, чтобы вернуть пленных военных в Украину.
Несколько раз операция срывалась, но нам удалось и 144 защитника вернулись домой. Большинство из них находятся в больницах Запорожья,
– отметил Максим Жорин.
По его словам, почти все украинские военные находятся в стабильном среднем положении. Однако есть несколько и тяжелораненых, у них много ожогов.
"Их пришлось сразу отправлять в профильные больницы. Но они уже в руках украинских медиков, и я уверен, что здесь они гораздо быстрее поправятся", – сказал Жорин.
От также заявил, что украинская сторона все это время активно работала, чтобы вернуть пленных военных.
Это только начало и второй этап (первый был, когда возвращали тела погибших), впереди еще много работы, более сложные этапы. Труднее всего будет вернуть командиров ВСУ, потому что эти люди имеют большую цену для россиян,
– объяснил он.
Но, по его мнению, нужно набраться терпения, потому что это будет непросто.
Жорин отметил, что на возвращение украинских героев влияют разные факторы, в том числе и ситуация на фронте.
"Уничтожая врагов и освобождая оккупированные территории, мы находим для себя сильные позиции в переговорах по возвращению наших военных", – добавил он.
Жорин также сказал, что этот обмен означает много, в том числе и тех защитников, которые до сих пор в плену, они понимают, что о них не забывают.
Смотрите полный комментарий Максима Жорина об обмене пленными: видео
Что известно об обмене военных: коротко
Из всех освобожденных из плена военных 95 защитников "Азовстали , в том числе 43 бойца знаменитого полка, который защищал Мариуполь с 2014 года. В общем удалось освободить:
- 59 бойцов Нацгвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных Сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Национальной полиции.
Среди них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных защитников исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19.
Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.
Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся еще более 2 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать с завода "Азовсталь".
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