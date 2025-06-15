На это не обратили внимание, – аналитик ISW о еще одном важном последствии операции "Паутина"

Операция "Паутина" нанесла серьезный ущерб стратегической авиации России, поразив объекты в глубоком тылу. Если такие удары станут системными, это может стать началом новой тактики, создающей стратегическое преимущество для Украины.

На фоне этого в России усиливается конкуренция между силовыми структурами за ограниченный бюджет, что затрудняет восстановление ее военных возможностей. Подробнее о последствиях операции "Паутина" рассказал 24 Каналу аналитик Института изучения войны США (ISW) Джордж Баррос.

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Проблемы с бюджетом в России в результате операции "Паутина"

Украина поразила треть стратегической авиации России. По меньшей мере 13 российских бомбардировщиков были уничтожены в результате украинской атаки на глубокий тыл. Ключевой вопрос, который ставят аналитики Института изучения войны, заключается в том, была ли операция "Паутина" одноразовой эффектной акцией, или она знаменует начало новой устойчивой тактики, которая позволяет Украине наносить удары по всей территории России, а не только по 4 – 5 аэродромах.

Российское командование долгое время придерживалось стратегии, основанной на глубоком тыловом размещении ключевых логистических и военных объектов – в зоне, которая, как считалось, недосягаема для украинского оружия. Но если Украина сейчас способна доставлять ударные дроны в любую точку России и эффективно поражать стратегические цели – это создает существенное тактическое и стратегическое преимущество.

Если же операция "Паутина" была одноразовой, то ее эффект ограничится лишь временным снижением возможности России запускать крылатые ракеты воздушного базирования. Но если это новая системная тактика, которая позволяет Украине держать под угрозой все авиабазы и другие военные объекты России независимо от их расположения – это существенно меняет правила игры.

Относительно снижения ударного потенциала России: речь идет лишь о частичной потере возможностей. Арсенал России включает не только стратегическую авиацию, но и дроны-камикадзе типа "Шахед", баллистические ракеты наземного базирования (в частности "Искандер" и северокорейские KN-23), а также крылатые ракеты морского и воздушного базирования, например "Калибр". При этом основную массу недавних атак составляли именно дроны "Шахед", поэтому даже при потере части стратегической авиации общая ударная способность России остается существенной.

Второй момент, на который недостаточно обращают внимание, – это новые бюджетные ограничения в России, которые накладывают ограничения на российскую оборону и систему закупок,

– отметил Джордж Баррос.

России придется восстанавливать не только сухопутные войска, воздушно-десантные силы и Черноморский флот, а теперь еще и стратегическую авиацию. Воздушно-космические силы вынуждены будут обращаться к Кремлю с аргументами в пользу финансирования восстановления бомбардировщиков, которые критически важны для системы ядерного сдерживания.

Итак, сейчас в России разворачивается борьба между основными силовыми структурами – воздушно-десантными войсками, воздушно-космическими силами, военно-морским флотом и сухопутными войсками – за ограниченные ресурсы бюджета. Аналитик ISW считает, что создание такого внутреннего давления на систему – это одна из самых эффективных целей, которой стоит достигать.