Во время операции "Паутина" СБУ задействовала дроны с искусственным интеллектом – как это работало

В воскресенье, 1 июня, СБУ осуществила атаку на аэродромы стратегической авиации в России. В дронах, которые реализовали операцию, использовался искусственный интеллект.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Какую роль ИИ сыграл в операции "Паутина"

Во время проведения операции "Паутина" была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть БпЛА в связи с потерей сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть,

– рассказали в СБУ.

Общие потери авиации противника составили 41 единицу. Ориентировочная стоимость пораженной техники составляет более 7 миллиардов долларов. Среди пораженных бортов – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

Заметим, что украинские дроны отработали по 4 вражеских аэродромах – "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". СБУ поделилась эффектным видео поражения стратавиации России.