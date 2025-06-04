Во время операции "Паутина" СБУ задействовала дроны с искусственным интеллектом – как это работало
- СБУ осуществила атаку на аэродромы стратегической авиации в России, используя дроны с искусственным интеллектом.
- Часть беспилотников при потере сигнала переходила на автономное выполнение задач с помощью ИИ.
- В результате операции уничтожено 41 единицу авиационной техники противника на сумму более 7 миллиардов долларов.
В воскресенье, 1 июня, СБУ осуществила атаку на аэродромы стратегической авиации в России. В дронах, которые реализовали операцию, использовался искусственный интеллект.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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Какую роль ИИ сыграл в операции "Паутина"
Во время проведения операции "Паутина" была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.
В частности, часть БпЛА в связи с потерей сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть,
– рассказали в СБУ.
Общие потери авиации противника составили 41 единицу. Ориентировочная стоимость пораженной техники составляет более 7 миллиардов долларов. Среди пораженных бортов – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.
Заметим, что украинские дроны отработали по 4 вражеских аэродромах – "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". СБУ поделилась эффектным видео поражения стратавиации России.