Почему заявления россиян о теракте – полный бред и не нарушила ли вдруг сама Украина взятые на себя международные обязательства – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме "Паутина" могла разоблачить стратегию Украины в войне против России: в чем ее смысл

Тщательное планирование – мастерское исполнение

Операцию "Паутина" готовили 1 год 6 месяцев и 9 дней. Ее заключительный этап состоялся 1 июня путем синхронных атак более 100 FPV-дронов на 5 российских аэродромов:

в Мурманской ("Оленья"),

Иркутской ("Белая"),

Рязанской ("Дягилево"),

Ивановской ("Иваново"),

Амурской ("Украинка") областях.

Средства поражения были удаленно запущены с грузовиков, которые перевозили модульные дома и смогли максимально приблизиться к аэродромам. По разным оценкам благодаря операции было уничтожено от более 10 до 34% стратегической авиации врага. При этом, по заявлениям министерства обороны России, "жертв среди военнослужащих и гражданских в результате нападения нет".

Атака на военный объект vs Террористический акт

Российский режим и пропагандистские медиа окрестили "Паутину" террористическим актом. В течение дня в эфирах россияне приводили данные о "незначительных повреждениях самолетов", ссылаясь на местные органы власти. В конце атаки обсуждать прекратили, хотя в разговоре с Дональдом Трампом 4 июня Владимир Путин заявил, что "будет вынужден на них ответить".

Аэродромы, на которых дислоцирована боевая авиация, являются хрестоматийным примером военного объекта. То есть легитимной целю для поражения и уничтожения противником. Именно поэтому в России говорят о "теракте", ведь признать публично, что украинцы, реализуя право на самооборону, смогли правомерно ликвидировать военные цели за 4000 километров от линии фронта, означает признать, что аэродромы, умышленно расположенные в тылу, больше не являются неприкосновенными.

Кроме того, военные, которые готовят боевую операцию, за один только этот факт преступниками не являются, потому что имеют "иммунитет комбатанта". В то же время террористы могут быть привлечены к ответственности и отправлены в российскую тюрьму на два десятилетия только за сам факт планирования.

Наконец, подменяя понятия, россияне пытаются выставить Украину как террористическое государство, что нарушает международное право. Это – попытка манипулировать международным сообществом, демонстрируя якобы отсутствие желания Украины к миру, и стремясь ослабить поддержку нашего государства. Это также оправдание собственных "ударов возмездия" по гражданскому населению и легитимизация нарушений прав человека на оккупированных территориях и в самой России, через вымышленную "борьбу с терроризмом", которая должна была бы "оправдывать" репрессии.

Была ли "Паутина" правомерной

Нападение на военный объект является легитимным, если соблюдены ключевые принципы международного гуманитарного права:

пропорциональности,

гуманности,

надлежащей осмотрительности.

Объект при этом считается военным, если он вносит значительный вклад в эффективность боевых действий.

Операция "Паутина" в краткосрочной перспективе позволила исключить российскую массированную комбинированную атаку "Молния Зевса", анонсированную пропагандистами как акт мести за отклонение Украиной российских требований на переговорах в Стамбуле.

В среднесрочной перспективе россияне вынуждены распылить эскадрильи и снять часть истребителей с выполнения задач на передовой и против мирных украинских городов, чтобы те защищали аэродромы. Вместе с потерей самолетов и ракет, а также учитывая финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для предотвращения следующих атак, это повлияет и на наступательную операцию россиян в Украине, которую они планировали осуществить уже этим летом.

В конце концов, "Паутина" сделала дыру в ядерных возможностях России и еще долго будет иметь психологическое воздействие на государство-агрессора.

Что касается соблюдения принципов пропорциональности, гуманности и должной осмотрительности, нападение происходило высокоточным оружием в максимально возможной близости к военному объекту, хотя управление, вероятно, осуществлялось с территории Украины дистанционно.

По словам Президента Владимира Зеленского, каждый из дронов, оснащенных технологией обзора от первого лица, имел своего пилота. Очевидно, это позволило уменьшить риски наступления случайного вреда и увеличить прицельность ударов.

Несмотря на то, что в связи с военной необходимостью операция выполнялась в трех часовых поясах в светлое время суток, и тот факт, что один из грузовиков к месту назначения так и не добралась, никаких сообщений о вреде гражданскому населению не поступило, а российские органы власти утверждают, что пострадавших – нет. Это позволяет утверждать об отсутствии в действиях представителей Службы безопасности Украины признаков военного преступления, а, следовательно, о правомерности операции.

Зачем соблюдать международное право и за что нам угрожают санкциями

Государство-агрессор цинично не выполняет взятые на себя международные обязательства, используя широкомасштабное и систематическое насилие и террор против украинцев, в частности, ночные воздушные нападения, как стратегию ведения войны. При таких обстоятельствах может появиться вопрос, зачем мы вообще задумываемся о правомерности собственных боевых операций. Однако дело в том, что именно разительная разница в подходах к соблюдению международного права позволяет обеспечивать поддержку нашей страны и давление на Россию. Соответственно – иметь достаточно ресурсов, чтобы сохранить собственную государственность и не капитулировать перед россиянами. К сожалению, нарушения со стороны России не дают нам "зеленый свет", чтобы действовать так же.

Но если мы действуем правомерно, то за что нам начинают "намекать" о санкциях? Операция "Паутина" не может рассматриваться как нарушение международного гуманитарного права. Поэтому, "классические" санкции, которые на сегодня вводятся против России, за нее наступить не могут в связи с отсутствием правовых оснований по действующим нормативным актам.

В то же время говорится, вероятно, о прекращении или уменьшении помощи Украине, например перенаправление 20 тысяч ракет на Ближний Восток. Причиной стал тот самый российский нарратив о нежелании Украины мириться, который Путин так токсично пытается навязать Трампу.

Впрочем, Украина, как никто другой, стремится к справедливому и устойчивому миру. Такой возможен исключительно тогда, когда будут гарантии неповторения агрессии со стороны России. На сегодня одна из лучших таких гарантий – демилитаризация врага.