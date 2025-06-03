Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что атака на российские аэродромы была действительно успешной. Украина и раньше проводила такие стратегические операции с ударами по Черноморскому флоту, уничтожением самолета ДРЛВ А-50 и т.д.

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Повлияет ли операция "Паутина" на фронт

Как отметил Романенко, с военной точки зрения операция "Паутина" повлияет на возможности оккупантов наносить воздушные ракетные удары по Украине. Под удары попали и Ту-95, и Ту-22М3, и Ту-160. Это именно те самолеты, откуда оккупанты запускают ракеты Х-101, Х-555.

Обратите внимание! Украине удалось повредить более 40 российских самолетов во время атаки на аэродромы. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что даже поврежденные самолеты не смогут выполнять боевые задачи в течение длительного времени.

Конечно, операция "Паутина" не сможет напрямую повлиять на ситуацию на фронте. Однако Украина демонстрирует, что имеет "козыри в руках", о которых длительное время рассказывает президент США Дональд Трамп.

Украине важно достичь того, чтобы Трамп таки ввел жесткие санкции против России. Параллельно нужно укреплять потенциал Сил обороны с помощью наших союзников. Это поможет остановить продвижение врага на фронте и заставит Путина пойти на остановку боевых действий,

– подчеркнул Романенко.

Добавим, 3 июня СБУ в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз они смогли это сделать под водой, установив там более 1000 килограммов взрывчатки.