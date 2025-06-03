Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що атака на російські аеродроми була дійсно успішною. Україна і раніше проводила такі стратегічні операції з ударами по Чорноморському флоту, знищенням літака ДРЛВ А-50 тощо.

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Чи вплине операція "Павутина" на фронт

Як наголосив Романенко, з військової точки зору операція "Павутина" вплине на можливості окупантів завдавати повітряні ракетні удари по Україні. Під удари потрапили і Ту-95, і Ту-22М3, і Ту-160. Це саме ті літаки, звідки окупанти запускають ракети Х-101, Х-555.

Зверніть увагу! Україні вдалося пошкодити понад 40 російських літаків під час атаки на аеродроми. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що навіть пошкоджені літаки не зможуть виконувати бойові завдання упродовж тривалого часу.

Звісно, операція "Павутина" не зможе напряму вплинути на ситуацію на фронті. Однак Україна демонструє, що має "козирі в руках", про які тривалий час розповідає президент США Дональд Трамп.

Україні важливо досягти того, щоб Трамп таки ввів жорсткі санкції проти Росії. Паралельно потрібно зміцнювати потенціал Сил оборони за допомогою наших союзників. Це допоможе зупинити просування ворога на фронті та змусить Путіна піти на зупинення бойових дій,

– підкреслив Романенко.

Додамо, 3 червня СБУ втретє уразила Кримський міст. Цього разу вони змогли це зробити під водою, встановивши там понад 1000 кілограмів вибухівки.