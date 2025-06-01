Длительное время даже поврежденные самолеты не смогут бить по Украине ракетами, – ВС о "Паутине"

В Воздушных силах рассказали, что после спецоперации СБУ "Паутина" даже поврежденные российские самолеты длительное время не смогут выполнять задачи по ракетным обстрелам Украины, потому что нуждаются в восстановлении. Всего 1 июня пострадали более 40 вражеских бортов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната "Украинской правде".

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Некоторые самолеты полностью выгорели, другие – могут подлежать восстановлению

Игнат рассказал, что самолеты получили различные типы повреждений: есть полностью сгоревшие, есть поврежденные навсегда, а некоторые еще могут подлежать восстановлению.

Длительное время они не смогут выполнять задачи, а именно – террористические акты по территории нашего государства. С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации. Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 – стратегической авиации,

– рассказал он.

Военный также добавил, что с начала полномасштабного вторжения с этих самолетов россияне запустили по Украине 2 437 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, из которых было сбито 1 916, еще около 500 долетели до целей или не были сбиты.

"СБУ были поражены и бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых – ракеты Х-22, Х-32. Их было запущено более 400, и лишь несколько перехвачено противовоздушной обороной. Потому что ракета Х-22 – одна из самых мощных, у нее более 900 килограммов боевая часть. Кроме того, это одна из наименее точных ракет. Ее называют "убийца авианосцев", поскольку назначение – атаковать авианосные группы", – добавил Игнат.

Он напомнил, что Россия этими ракетами неоднократно обстреливала украинские города-миллионники, после чего было много пострадавших.

"Все происходит впервые"

Игнат также отметил, что "все происходит впервые". Когда-то Украина впервые затопила флагман российского флота "Москва", ликвидировала А-50, впоследствии – А-50У.

После этого долгие месяцы в акватории Черного моря и в Курской и Белгородской области самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не появлялись.

Модернизированных А-50 у россиян можно было пересчитать по пальцам одной руки. Благодаря им Россия проводила мощную радиолокационную разведку вглубь Украины на сотни километров, что давало противнику информацию о пребывании наших самолетов в воздухе, о воздушных атаках, а также и о наших системах противовоздушной обороны. Потеря такого одного борта – это уже большое событие. Но, кроме того, имеем атакованные аэродромы,

– добавил представитель ВС.

К слову, спутниковые снимки показали, что во время "Паутины" был уничтожен еще один А-50 на аэродроме "Иваново".