Все из-за "Паутины": Россия перебазировала стратегические бомбардировщики на Дальний Восток

После масштабной операции "Паутина" Россия перебросила свои стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 с военных аэродромов в Иркутской и Мурманской областях на другие авиабазы, преимущественно на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Агентство".

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Куда Россия перебазирует свои самолеты

По данным AviVector, Россия рассредоточила свои бомбардировщики Ту-160 на авиабазах "Елизово" на Камчатке, "Анадырь" на Чукотке и "Борисоглебское" в Казани.

Семь самолетов Ту-160, которые до операции "Паутина" базировались на аэродроме "Белая" в Иркутской области, покинули авиабазу к середине прошлой недели.

Как свидетельствует спутниковый снимок военного аэродрома, еще два бомбардировщика Ту-160 россияне разместили в Анадыре.

Три Ту-160, включая один, проходящий модернизацию, разместили на аэродроме "Борисоглебское" в Татарстане.

На аэродроме "Елизово" также зафиксировали три Ту-160.

Россия перебазировала стратегическую авиацию / Фото: AviVector

В Амурскую область на аэродром "Украинка" на следующий день после атаки украинских дронов перебросили 11 бомбардировщиков Ту-22М3 с авиабазы "Оленья". По данным аналитиков, туда же перебросили четыре бомбардировщика Ту-95МС с военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.

На базу "Энгельс-2", в свою очередь, прилетели шесть бомбардировщиков Ту-22М3.

Четыре Ту-22М3 в понедельник приземлились на авиабазе в Моздоке в Северной Осетии, которая в последнее время практически не использовалась российской авиацией. Еще четыре Ту-22М3 спутники заметили на аэродроме "Борисоглебское" в Татарстане.

Напомним, во время операции "Паутина" СБУ атаковала российские аэродромы "Белая", "Оленья", "Дягилево" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.