Операция "Паутина" – серьезный удар по России, но угроза ракетных атак остается, – Игнат

Несмотря на успешную операцию "Паутина", во время которой была повреждена часть стратегической авиации России, угроза ракетных ударов по Украине остается. Враг все еще располагает самолетами и ракетами, способными наносить удары по украинской территории.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Сохраняется ли угроза ракетных обстрелов после операции "Паутина"

Игнат отметил, что несмотря на операцию "Паутина", у России все еще есть чем наносить ракетные удары по Украине.

Поражение определенного количества самолетов – это серьезный удар по врагу. Но возможности наносить удары крылатыми ракетами типа Х-101 и другими, которые может нести стратегическая авиация, остаются,

– заявил Игнат.

Он отметил, что масштабная атака России, состоявшаяся накануне, свидетельствует о том, что враг все еще имеет в своем арсенале самолеты и ракеты, а значит – сохраняет способность наносить новые удары.

"Но уменьшен серьезно потенциал. Это очень серьезные и приятные для нас новости", – добавил начальник управления коммуникаций.