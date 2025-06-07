Операция "Паутина" – серьезный удар по России, но угроза ракетных атак остается, – Игнат
- Операция "Паутина" повредила часть стратегической авиации России, но угроза ракетных атак по Украине остается из-за наличия у врага самолетов и ракет.
- Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что потенциал России уменьшен, но возможности наносить ракетные удары не исчезли полностью.
Несмотря на успешную операцию "Паутина", во время которой была повреждена часть стратегической авиации России, угроза ракетных ударов по Украине остается. Враг все еще располагает самолетами и ракетами, способными наносить удары по украинской территории.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
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Сохраняется ли угроза ракетных обстрелов после операции "Паутина"
Игнат отметил, что несмотря на операцию "Паутина", у России все еще есть чем наносить ракетные удары по Украине.
Поражение определенного количества самолетов – это серьезный удар по врагу. Но возможности наносить удары крылатыми ракетами типа Х-101 и другими, которые может нести стратегическая авиация, остаются,
– заявил Игнат.
Он отметил, что масштабная атака России, состоявшаяся накануне, свидетельствует о том, что враг все еще имеет в своем арсенале самолеты и ракеты, а значит – сохраняет способность наносить новые удары.
"Но уменьшен серьезно потенциал. Это очень серьезные и приятные для нас новости", – добавил начальник управления коммуникаций.