Выполняли свою работу, – Зеленский о роли российских водителей в операции "Паутина"

Российские водители грузовиков не знали о своем участии в масштабной спецоперации "Паутина", которую СБУ осуществила 1 июня. В ходе этой операции Украина атаковала ряд военных аэродромов в российском тылу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для ABC News.

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Какую роль сыграли водители грузовиков

Дроны, которые использовались для ударов по российским аэродромам, были замаскированы в специально оборудованных контейнерах с откидными крышами. После доставки к местам запуска крыши дистанционно открывались, и беспилотники вылетали в направлении целей.

Они (водители грузовиков, – 24 Канал) ничего не знали. Они просто выполняли свою работу,

– пояснил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что водители не имели представления о настоящем содержании грузов.

Отмечается также, что в операции "Паутина" использовались только украинские разработки.

Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что производим сами. И чтобы было четкое разграничение: это – наше оружие, не союзническое,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, по данным разведки Эстонии, российские бомбардировщики Ту-95, которые поразили дроны СБУ во время операции "Паутина" 1 июня, были готовы к нанесению очередных ракетных ударов по Украине.

Восстановление самолетов теперь потребует от России больших дополнительных ресурсов. Прежде всего речь идет об усилении внутренних мер безопасности и мер защиты войск.