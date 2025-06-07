Выполняли свою работу, – Зеленский о роли российских водителей в операции "Паутина"
- Российские водители грузовиков не знали о своем участии в спецоперации "Паутина", во время которой украинские дроны атаковали военные аэродромы в России.
- Дроны были замаскированы в специальных контейнерах с откидными крышами, которые открывались дистанционно для запуска.
Российские водители грузовиков не знали о своем участии в масштабной спецоперации "Паутина", которую СБУ осуществила 1 июня. В ходе этой операции Украина атаковала ряд военных аэродромов в российском тылу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для ABC News.
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Какую роль сыграли водители грузовиков
Дроны, которые использовались для ударов по российским аэродромам, были замаскированы в специально оборудованных контейнерах с откидными крышами. После доставки к местам запуска крыши дистанционно открывались, и беспилотники вылетали в направлении целей.
Они (водители грузовиков, – 24 Канал) ничего не знали. Они просто выполняли свою работу,
– пояснил Владимир Зеленский.
Президент добавил, что водители не имели представления о настоящем содержании грузов.
Отмечается также, что в операции "Паутина" использовались только украинские разработки.
Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что производим сами. И чтобы было четкое разграничение: это – наше оружие, не союзническое,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, по данным разведки Эстонии, российские бомбардировщики Ту-95, которые поразили дроны СБУ во время операции "Паутина" 1 июня, были готовы к нанесению очередных ракетных ударов по Украине.
Восстановление самолетов теперь потребует от России больших дополнительных ресурсов. Прежде всего речь идет об усилении внутренних мер безопасности и мер защиты войск.