Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для ABC News.

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Яку роль зіграли водії вантажівок

Дрони, які використовувалися для ударів по російських аеродромах, були замасковані у спеціально обладнаних контейнерах з відкидними дахами. Після доставки до місць запуску дахи дистанційно відкривалися, і безпілотники вилітали в напрямку цілей.

Вони (водії вантажівок, – 24 Канал) нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу,

– пояснив Володимир Зеленський.

Президент додав, що водії не мали уявлення про справжній вміст вантажів.

Зазначається також, що в операції "Павутина" використовувались лише українські розробки.

Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що виробляємо самі. І щоб було чітке розмежування: це – наша зброя, не союзницька,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, за даними розвідки Естонії, російські бомбардувальники Ту-95, які уразили дрони СБУ під час операції "Павутина" 1 червня, були готові до завдання чергових ракетних ударів по Україні.

Відновлення літаків тепер потребуватиме від Росії великих додаткових ресурсів. Насамперед йдеться про посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів захисту військ.