Як розповів в етері 24 Каналу політолог Олег Саакян, ця подія не лише може призвести до обвалу ринку вантажних перевезень у Росії, а й уже викликає системну реакцію у вигляді параної, яка була цілком прогнозованою.

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Параноя росіян може перерости у внутрішнє протистояння

Олег Саакян зауважив, що росіяни почали масово перевіряти фури, підозрюючи, що в будь-якій із них може бути безпілотник. Це породжує хвилю настороженості, що, імовірно, лише зростатиме. Росіяни бояться, що будь-який вантажний автомобіль може перевозити дрони, призначені для здійснення українських диверсій.

Росія й сама активно використовує FPV-дрони на фронті, і перевозяться вони далеко не завжди армійськими засобами. Тому зараз будь-якого так званого "волонтера", якого затримають із дронами в машині, спецслужби будуть перевіряти з особливою жорсткістю – щоб переконатися, що він не український агент, і що дрони не призначені для атаки.

Усе це може спричинити внутрішнє протистояння між тими, хто забезпечує російську армію з неформального сектору, і спецслужбами. Іншими словами, створюється широке поле для конфліктів,

– наголосив політолог.

Результатом може стати масштабна хвиля параної в російському суспільстві – почнуть "кошмарити" кожну другу фуру, перевіряючи, чи немає там дронів. Уявімо лише, скільки дзвінків почне надходити від російських бабусь, які повідомлятимуть, що біля їхнього двору зупинилася фура з підозрілим контейнером, і проситимуть поліцію перевірити, чи це не українські диверсанти.

Зверніть увагу! За даними із супутникових знімків і відео безпілотників підтверджено знищення чи пошкодження щонайменше: 8 Ту-95МС, 12 Ту-22М3, 2 А-50, 1 Ан-12 та, ймовірно, 1 літака-заправника Іл-78М.

У такий спосіб цю ситуацію можна перетворити на масштабну інформаційно-психологічну операцію, яка доведе російське суспільство до абсурду.

Нагадаємо, що унаслідок операції "Павутина" було знищено 34% стратегічної авіації ворога.