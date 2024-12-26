Шансов ноль, – военный эксперт заметил определенные перемещения россиян в Херсонскую область

Российские оккупанты хотят захватить плацдарм на Правобережье Херсонской области. Враг в рамках разведки боем ищет слабые места в украинской обороне.

Сейчас захватчики осуществляют передислокацию некоторых понтонно-мостовых подразделений по направлению к Левобережью Днепра. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Мои инсайды из Крыма сообщают, что враг сейчас осуществляет передислокацию некоторых понтонно-мостовых подразделений в направлении Левобережья Днепра. Вполне вероятно, что враг осуществляет определенные приготовления, которые свидетельствуют о его попытке хотя бы попытаться форсировать Днепр", – сказал он.

Дело в том, что понтоны – это постоянная логистика между правым и левым берегом Днепра, которая позволит развивать успех российской армии в случае ее успеха во время форсирования.

Операция врага не будет успешной

Владислав Селезнев отметил, что часть подразделений 810-й бригады морской пехоты, которая сейчас выполняет задачи на территории Курской области, россияне начинают перебрасывать в обратном направлении на юг Херсонщины. Однако операция по форсированию Днепра и захвату плацдармов на Правом берегу вряд ли будет успешной.

Мой ответ очевиден – шансов ноль. Почему? Тысячеметровое расстояние между правым и левым берегом. Правый берег намного выше левого. Наши пушкари свою работу знают прекрасно, а наша аэроразведка постоянно отслеживает любое движение вражеских сил и средств,

– пояснил он.

Известно, что на прошлой неделе враг пытался осуществить разведку боя, проводя форсирование Днепра силами нескольких штурмовых групп. Все эти группы были уничтожены. Оккупанты действовали при поддержке своей артиллерии.

"Штурмовые группы врага были утоплены в Днепре, а по артиллерийским батареям врага, которые осуществляли артподдержку форсирования Днепра, потом в течение суток работали наши пушкари, превращая в кучу из горелого металлолома те самые артиллерийские системы вражеской армии. Потому что в вопросах контрбатарейной борьбы и артиллерийской дуэли лучше украинских пушкарей нет", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, 20 декабря российские диверсионно-разведывательные группы пытались продвинуться в направлении Херсона. Их быстро обнаружили и уничтожили. В то же время захватчики массированно обстреливали Херсон.