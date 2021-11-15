Операция по вагнеровцам готовилась, но кто ее отменил – неизвестно, – Безуглая о выводах ВСК

Марьяна Безуглая заявила, что Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию вагнеровцев. По словам чиновницы, об этом свидетельствует промежуточный вывод парламентской ВСК.

Глава ВСК и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила: комиссия пришла к выводу, что меры по задержанию вагнеровцев начали планировать летом 2020 года. Это значит, что Петр Порошенко никак не мог их санкционировать.

Заметьте У ВСК по вагнеровцам есть вопросы к министру обороны Тарану

В то же время еще в 2018 году украинские спецслужбы провели разведывательные мероприятия в отношении членов частных военных компаний из России. По словам Безуглой, речь идет о "Вагнере" и "Маре". Они совершали преступления на Донбассе.

Документацию по задержанию членов ЧВК "Вагнер" начали готовить только после их задержания в Минске,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Безуглая отметила: глава Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий отдать приказ об отмене спецоперации.

Сейчас комиссия продолжает свою работу.

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