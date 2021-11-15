Операция по вагнеровцам готовилась, но кто ее отменил – неизвестно, – Безуглая о выводах ВСК
Источник:"Цензор НЕТ"
Марьяна Безуглая заявила, что Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию вагнеровцев. По словам чиновницы, об этом свидетельствует промежуточный вывод парламентской ВСК.
Глава ВСК и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила: комиссия пришла к выводу, что меры по задержанию вагнеровцев начали планировать летом 2020 года. Это значит, что Петр Порошенко никак не мог их санкционировать.
Заметьте У ВСК по вагнеровцам есть вопросы к министру обороны Тарану
В то же время еще в 2018 году украинские спецслужбы провели разведывательные мероприятия в отношении членов частных военных компаний из России. По словам Безуглой, речь идет о "Вагнере" и "Маре". Они совершали преступления на Донбассе.
Документацию по задержанию членов ЧВК "Вагнер" начали готовить только после их задержания в Минске,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Безуглая отметила: глава Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий отдать приказ об отмене спецоперации.
Сейчас комиссия продолжает свою работу.
Bellingcat обнародует собственное расследование
- Пресс-служба Bellingcat 13 ноября сообщила, что их расследование в отношении вагнеровцев обнародуют уже в ближайшее время.
- В то же время точную дату пока до сих пор не сообщают.
- Расследователи обещают подробно описать, что случилось в Беларуси летом 2020 года.
- В сообщении Bellingcat говорится: "В начале следующей недели опубликуют наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором дадут детали того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года".