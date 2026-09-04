Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью 24 Каналу отметил, что этот план тогда был отклонен именно из-за риска поразить гражданский самолет.

На что рассчитан план M&M's в отношении России

Политтехнолог подчеркнул, что для реализации такого плана сначала нужно было на официальном межгосударственном уровне заявить, что полеты над Россией будут запрещены. Он пояснил, что Киев должен был предупредить об этом, чтобы все западные инстанции знали о намерениях и чтобы никто не мог обвинить Украину.

То есть нужно было прямо сказать: "Мы закрываем небо". Потому что точно существует такой формат. Вы помните, как в 2022 году велась война на Черном море. Россия заявила, что закрывает движение в сторону портов Украины. Тогда с вертолетов россияне атаковали гражданские суда. Затем в 2023-м уже Украина заявила, что закрывает движение в порт Новороссийск. Так и здесь нужно официально заявить, подумал я тогда,

– сказал Шейтельман.

С тех пор прошел месяц. Началась, с его слов, история с перманентными атаками на Киев, которая длится уже более недели. По словам политтехнолога, он тогда размышлял о том, что необходим асимметричный ответ на действия России.

Мы не можем дать симметричный ответ, но нужен асимметричный. Я вспомнил, что есть вот тот план Федорова. В прошлую пятницу я сказал, что, по-моему, сейчас его достанут из-под сукна. Почему я так сказал? Потому что я не знал, что еще у нас есть в загашнике, от чего мы точно отказались исключительно по гуманитарным соображениям. Это означает, что мы технически можем это сделать, но решили не делать из-за повышенных гуманитарных рисков. Поэтому логично, что вернулись именно к нему,

– пояснил Шейтельман.

К сведению! 1 сентября Зеленский предупредил о начале кампании по блокированию российского неба. Президент отметил, что отныне российское воздушное пространство становится полностью опасным. Он подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой, однако в небе России будут находиться дроны, поэтому всем нужно это учитывать.

Задумавшись о выгоде от блокирования российского неба, политтехнолог подчеркнул, что она сейчас огромна. Потому что Россия лишается возможности авиационной логистики во всей европейской части, а это значительный процент от ее ВВП (не менее 5%, что равно 100 миллиардам долларов).

Ведь почему сейчас занимается Россия, кроме терроризма? В Киеве как минимум один человек убит дроном, который россияне направили на жилой дом, попав специально. Помимо этого эффекта, то есть убийства людей, это еще и удар по экономике. Киев – основа, сердце экономики Украины, наряду с Одессой с учетом объемов. Столица большая по размеру, и парализовать ее работу – цель этих постоянных налетов,

– подчеркнул Шейтельман.

Большого материального ущерба этими дронами, из которых долетает 15 %, вероятно, как рассуждает политтехнолог, Россия не нанесет. Значит, идея противника – парализовать работу столицы.

Такова и наша цель – парализовать, только в гораздо больших масштабах. Если нам блокируют наземное передвижение, работу госучреждений, торговых центров, что наносит прямой ущерб экономике, то остановить всю гражданскую авиацию в России – это огромный ущерб экономике,

– подытожил Шейтельман.

Полная версия интервью с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео