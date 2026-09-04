Політтехнолог Михайло Шейтельман в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що цей план тоді був відхилений саме через ризик влучити в цивільний літак.

На що покликаний план M&M's щодо Росії

Політтехнолог наголосив на тому, що аби реалізовувати такий план, треба було спочатку на офіційному міждержавному рівні заявити, що польоти над Росією будуть заборонятися. Він пояснив, що Київ мав попередити про це, щоб усі західні інстанції знали про наміри й щоб ніхто не міг звинуватити Україну.

Тобто треба було прямо сказати: "Ми закриваємо небо". Тому що точно є такий формат. Ви пам'ятаєте, як війна на Чорному морі йшла у 2022 році. Росія заявила, що закриваємо рух у бік портів України. Тоді з вертольотів росіяни атакували цивільні судна. Потім у 2023-му вже Україна заявила, що закриваємо рух у порт Новоросійськ. Так і тут треба офіційно заявити, подумав я тоді,

– озвучив Шейтельман.

Відтоді минув місяць. Почалася, з його слів, історія з перманентною атакою на Київ, якій сьогодні виповнюється вже понад тиждень. Зі слів політтехнолога, він тоді розмірковував над тим, що є необхідність в асиметричній відповіді на дії Росії.

Ми симетричну не можемо дати, але потрібна асиметрична. Я згадав, що є той план Федорова. Минулої п'ятниці сказав, що думаю, що зараз дістануть з-під сукна його. Чому я так сказав? Тому що іншого я не знав, що ще у нас є у схованці, де ми точно відмовилися тільки з гуманітарних міркувань. Це означає, що ми технічно можемо це зробити, але вирішили не робити через підвищені гуманітарні ризики. Тому логічно, що повернулися саме до нього,

– пояснив Шейтельман.

До відома! 1 вересня Зеленський попередив про початок кампанії з блокування російського неба. Президент наголосив, що відтепер російський повітряний простір стає повністю небезпечним. Він підкреслив, що Україна не загрожує цивільній авіації як такій, проте дрони у небі Росії будуть, тому всім треба на це зважати.

Замислившись над вигодою від блокування російського неба, політтехнолог підкреслив, що вона нині є величезною. Тому що Росія позбавляється можливості літакової логістики у всій європейській частині, а це значний відсоток від її ВВП (щонайменше 5%, що дорівнює 100 мільярдів доларів).

Адже чим зараз займається Росія, крім тероризму? В Києві щонайменше один убитий дроном, який скерували росіяни на житловий будинок, влучили спеціально. Крім цього ефекту, тобто вбивати людей, це й удар по економіці. Київ – основа, серце економіки України, разом з Одесою з огляду на обсяги. Столиця велика за розміром, і паралізувати роботу – мета цих перманентних нальотів,

– підкреслив Шейтельман.

Великої матеріальної шкоди цими дронами, з яких долітає 15%, ймовірно, як розмірковує політтехнолог, Росія не завдасть. Значить, ідея противника – паралізувати роботу столиці.

Такою є і наша мета – паралізувати, тільки набагато більше. Якщо нам блокують наземні переміщення, роботу держустанов, торгових центрів, що завдає прямої шкоди економіці, то зупинити всю цивільну авіацію в Росії – це величезна шкода економіці,

– підсумував Шейтельман.

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