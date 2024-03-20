Это как Крынки: Свитан назвал перспективы рейда российских добровольцев

Российские добровольцы продолжают операцию на территориях Белгородской и Курской областей. Они создали несколько тактических плацдармов от Теткино до Валуек.

Эти тактические плацдармы похожи на те, которые имеют ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Продвижение российских добровольцев

Роман Свитан отметил, что рейдовая атака – это выход на какую-то территорию, выполнение поставленной задачи согласно боевому распоряжению и возвращение на стартовые позиции. В основном в режиме разведки боем.

Есть рейдовые атаки в закрытом режиме, когда ДРГ выполняют боевую задачу. А есть разведка боем, которую сейчас выполняет несколько национальных батальонов освобождения республик из-под гнета российской империи. Там есть представители, начиная от Северного Кавказа, заканчивая Якутией. Как минимум, более 20 национальностей,

– объяснил он.

Они имеют стратегическую задачу – это освобождение своих республик из-под гнета России, развал российской империи. А тактика, которой выполняются эти задачи – пока это рейдовые атаки, которые сейчас имеют продолжение.

"На некоторых позициях там создание так называемых тактических плацдармов. Таких, как у нас в Крынках на левом берегу Днепра. Примерно такие же тактические плацдармы сейчас созданы, в частности, на российской территории, начиная от узкой полосы вдоль линии границы от Теткино до Валуек. Там несколько тактических плацдармов, постоянное движение", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Эти несколько тактических плацдармов на данный момент расширяются. Продолжается движение, карта меняется ежедневно. Военный эксперт отметил, что рейд затянулся. Ведь рейдовые атаки выполняются в течение 2 – 3 суток. Российские добровольцы работают уже неделю и делают это очень успешно.

В то же время оккупанты перебросили недостаточно войск с фронта в Украине на российскую территорию.

Рейд российских добровольцев: главное