Это как Крынки: Свитан назвал перспективы рейда российских добровольцев
Российские добровольцы продолжают операцию на территориях Белгородской и Курской областей. Они создали несколько тактических плацдармов от Теткино до Валуек.
Эти тактические плацдармы похожи на те, которые имеют ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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Продвижение российских добровольцев
Роман Свитан отметил, что рейдовая атака – это выход на какую-то территорию, выполнение поставленной задачи согласно боевому распоряжению и возвращение на стартовые позиции. В основном в режиме разведки боем.
Есть рейдовые атаки в закрытом режиме, когда ДРГ выполняют боевую задачу. А есть разведка боем, которую сейчас выполняет несколько национальных батальонов освобождения республик из-под гнета российской империи. Там есть представители, начиная от Северного Кавказа, заканчивая Якутией. Как минимум, более 20 национальностей,
– объяснил он.
Они имеют стратегическую задачу – это освобождение своих республик из-под гнета России, развал российской империи. А тактика, которой выполняются эти задачи – пока это рейдовые атаки, которые сейчас имеют продолжение.
"На некоторых позициях там создание так называемых тактических плацдармов. Таких, как у нас в Крынках на левом берегу Днепра. Примерно такие же тактические плацдармы сейчас созданы, в частности, на российской территории, начиная от узкой полосы вдоль линии границы от Теткино до Валуек. Там несколько тактических плацдармов, постоянное движение", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Эти несколько тактических плацдармов на данный момент расширяются. Продолжается движение, карта меняется ежедневно. Военный эксперт отметил, что рейд затянулся. Ведь рейдовые атаки выполняются в течение 2 – 3 суток. Российские добровольцы работают уже неделю и делают это очень успешно.
В то же время оккупанты перебросили недостаточно войск с фронта в Украине на российскую территорию.
Рейд российских добровольцев: главное
- Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" 12 марта пересекли границу с Россией в Курской и Белгородской областях и объявили о начале операции по освобождению от власти Владимира Путина.
- В легионе "Свобода России" рассказали об образовании серой зоны от Теткино до Грайворона и Шебекино. Речь идет о протяженном участке российского пограничья на Белгородщине и Курщине. Также Сибирский батальон занял администрацию в поселке Горьковский, что в Белгородской области.
- После недели боевых действий бойцы отчитались о потерях врага. За это время удалось ликвидировать 1,5 тысячи оккупантов, взять в плен почти 30, а также уничтожить артиллерийские установки и три десятка единиц легкой бронетехники. Информационно-политические результаты превосходят даже военные.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка помогает Российскому добровольческому корпусу, легиону "Свобода России" и Сибирскому батальону, которые на территории России борются с путинским режимом. Он подчеркнул, что российские добровольцы помогают украинским силам освободиться от оккупантов.