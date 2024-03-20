Ці тактичні плацдарми схожі ті, які мають ЗСУ у Кринках на лівому березі Дніпра. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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Просування російських добровольців
Роман Світан зазначив, що рейдова атака – це вихід на якусь територію, виконання поставленого завдання згідно з бойовим розпорядженням та повернення на стартові позиції. В основному у режимі розвідки боєм.
Є рейдові атаки у закритому режимі, коли ДРГ виконують бойове завдання. А є розвідка боєм, яку зараз виконує кілька національних батальйонів звільнення республік з-під гніту російської імперії. Там є представники, починаючи від Північного Кавказу, закінчуючи Якутією. Як мінімум, понад 20 національностей,
– пояснив він.
Вони мають стратегічне завдання – це звільнення своїх республік з-під гніту Росії, розвал російської імперії. А тактика, якою виконуються ці завдання – наразі це рейдові атаки, які зараз мають продовження.
"На деяких позиціях там створення так званих тактичних плацдармів. Таких, як у нас у Кринках на лівому березі Дніпра. Приблизно такі ж тактичні плацдарми зараз створені, зокрема, на російській території, починаючи від вузької смуги вздовж лінії кордону від Тьоткіно до Валуйок. Там кілька тактичних плацдармів, постійний рух", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Ці кілька тактичних плацдармів на цей момент розширюються. Триває рух, карта змінюється щодня. Військовий експерт зауважив, що рейд затягнувся. Адже рейдові атаки виконуються протягом 2 – 3 діб. Російські добровольці працюють вже тиждень і роблять це дуже успішно.
Водночас окупанти перекинули недостатньо військ з фронту в Україні на російську територію.
Рейд російських добровольців: головне
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- У легіоні "Свобода Росії" розповіли про утворення сірої зони від Тьоткіна до Грайворона і Шебекіно. Мовиться про протяжну ділянку російського прикордоння на Бєлгородщині та Курщині. Також Сибірський батальйон зайняв адміністрацію у селищі Горьківський, що у Бєлгородській області.
- Після тижня бойових дій бійці прозвітували про втрати ворога. За цей час вдалося ліквідувати 1,5 тисячі окупантів, взяти в полон майже 30, а також знищити артилерійські установки й три десятки одиниць легкої бронетехніки. Інформаційно-політичні результати перевершують навіть військові.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка допомагає Російському добровольчому корпусу, легіону "Свобода Росії" і Сибірському батальйону, які на території Росії борються з путінським режимом. Він підкреслив, що російські добровольці допомагають українським силам звільнитися від окупантів.