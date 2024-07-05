Это не последняя, – Юсов об операции "Рыбалка", в результате которой повредили корабль "Серпухов"

Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что операция "Рыбалка" не является последней. Ведь сейчас такие операции в процессе реализации.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что они сообщили об операции в апреле 2024 года. В частности, тогда появились данные, что в Калининградской области России горел ракетный корабль "Серпухов", пишет 24 Канал.

Смотрите также Он имеет украинские корни, – в ГУР рассказали о россиянине, что поджег корабль "Серпухов"

Что говорят в украинской разведке о предстоящих операциях

Да, это не последняя операция (операция "Рыбалка" – 24 Канал). В процессе реализации еще ряд таких, и новости точно будут,

– заверил Юсов.

Он также рассказал, что операция длилась более года. Ведь в 2023 году военнослужащий российской армии украинского происхождения выступил против российской войны. Он хотел уволиться из российской армии, однако враги его не отпустили.

Тогда военный вышел на связь с украинскими спецслужбами. В результате спецоперации повреждения получил российский ракетный корабль "Серпухов". Также Украина получила секретные данные о Балтийском флоте и военно-промышленном комплексе России.

Сам военный с позывным "Гога", который поджег корабль оккупантов "Серпухов", сейчас является рекрутом легиона "Свобода России" и продолжает бороться с режимом Путина.